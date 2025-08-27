Golkar Pastikan Dukungan Penuh untuk Prabowo

Partai Golkar(Dok.MI)

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyatakan komitmen partainya untuk terus mendukung Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan usai melakukan pertemuan silaturahmi dengan Presiden bersama jajaran pengurus DPP Partai Golkar di Istana Kepresidenan.

Bahlil menjelaskan, dalam pertemuan tersebut pihaknya membahas berbagai program strategis pemerintah. Topik diskusi mencakup penegakan Pasal 33 UUD 1945 mengenai pengelolaan sumber daya alam, program Merah Putih Global (MBG), koperasi merah putih, hingga inisiatif pendidikan berbasis masyarakat seperti sekolah rakyat.

"Kami melakukan diskusi yang sangat konstruktif, terkait dengan berbagai perkembangan yang ada di bangsa kita. Khususnya program-program yang dilakukan oleh Bapak Presiden terkait dengan penegakan pasal 33 tentang pengelolaan SDA, MBG, kemudian koperasi merah putih, sekolah rakyat, termasuk juga sistem politik yang ideal ke depan," ujar Bahlil kepada pewarta, Rabu (27/8).

Baca juga : Golkar Temui Presiden, Bahlil: Bahas Sistem Politik yang Ideal

Ia menilai pembahasan itu penting karena tidak hanya menyangkut agenda saat ini, tetapi juga arah koalisi ke depan. Golkar, menurutnya, ingin memastikan kerja sama politik tetap produktif demi mewujudkan cita-cita pembangunan nasional.

"Ini adalah diskusi yang menurut saya sangat produktif, karena kita berbicara tidak hanya sekarang, tapi juga bagaimana koalisi ke depan itu ke arah yang lebih baik dan produktif," tambahnya.

Terkait spekulasi soal dukungan hingga 2029, Bahlil menegaskan Golkar sudah memiliki keputusan tegas melalui forum musyawarah nasional (Munas). Dalam forum tersebut, Golkar telah memutuskan mendukung pasangan Prabowo-Gibran secara penuh.

Lebih lanjut, Bahlil menegaskan, tujuan awal sejak Golkar berdiri ialah untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan menjalankan nilai-nilai Pancasila. Karena itu, ia menekankan pentingnya kebersamaan lintas golongan dalam membangun bangsa.

"Kita tidak pernah mempersoalkan golongan atau siapa, yang penting adalah kita bisa bersama-sama," pungkasnya. (Mir/P-1)