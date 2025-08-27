Golkar Temui Presiden, Bahlil: Bahas Sistem Politik yang Ideal

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia(Medcom/Kautsar Widya Prabowo)

Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia bersama jajaran pengurus partainya telah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu, 27 Agustus 2025. Bahlil mengaku salah satu yang dibahas mengenai upaya mewujudkan sistem politik yang ideal.

"Khususnya program-program yang dilakukan oleh Bapak Presiden terkait dengan penegakan Pasal 33 tentang pengelolaan sumber daya alam, makanan bergizi, kemudian Koperasi Merah Putih, sekolah rakyat. Termasuk di dalamnya adalah kita juga mendiskusi tentang bagaimana sistem politik yang ideal ke depan," kata Bahlil, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Bahlil menilai bahwa diskusi yang digelar berjalan sangat produktif. Sebab, pembahasan bukan hanya terkait kondisi saat ini, tetapi juga kondisi ke depan.

"Sudah barang tentu tadi kita lakukan semua dalam rangka bagaimana bisa kita mewujudkan apa yang menjadi program-program Bapak Presiden dalam asta cita," beber Bahlil.

Saat disinggung akan kembali mendukung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2029, Menteri ESDM itu menyebut bahwa pihaknya akan kembali mendukung jika tak ada kendal. Hal ini juga telah menjadi keputusan dari Musyawarah Nasional (Munas) Golkar.

"Kami menyakini bahwa kalau semuanya itu baik, dan tidak ada yang bisa mengalangi untuk menjalankan kebaikan golakar sejatinya lahir untuk bagimana mewujudkan cita-cita proklamasi dan menjalankan apa yang ada dalam pancasila 1945," pungkas Bahlil.(Bob/P-1)