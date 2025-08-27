Golkar Temui Presiden, Bahlil: Bahas Sistem Politik yang Ideal

Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia bersama jajaran pengurus partainya telah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu, 27 Agustus 2025. Bahlil mengaku salah satu yang dibahas mengenai upaya mewujudkan sistem politik yang ideal.
"Khususnya program-program yang dilakukan oleh Bapak Presiden terkait dengan penegakan Pasal 33 tentang pengelolaan sumber daya alam, makanan bergizi, kemudian Koperasi Merah Putih, sekolah rakyat. Termasuk di dalamnya adalah kita juga mendiskusi tentang bagaimana sistem politik yang ideal ke depan," kata Bahlil, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Bahlil menilai bahwa diskusi yang digelar berjalan sangat produktif. Sebab, pembahasan bukan hanya terkait kondisi saat ini, tetapi juga kondisi ke depan.
"Sudah barang tentu tadi kita lakukan semua dalam rangka bagaimana bisa kita mewujudkan apa yang menjadi program-program Bapak Presiden dalam asta cita," beber Bahlil.
Saat disinggung akan kembali mendukung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2029, Menteri ESDM itu menyebut bahwa pihaknya akan kembali mendukung jika tak ada kendal. Hal ini juga telah menjadi keputusan dari Musyawarah Nasional (Munas) Golkar.
"Kami menyakini bahwa kalau semuanya itu baik, dan tidak ada yang bisa mengalangi untuk menjalankan kebaikan golakar sejatinya lahir untuk bagimana mewujudkan cita-cita proklamasi dan menjalankan apa yang ada dalam pancasila 1945," pungkas Bahlil.(Bob/P-1)
Menanggapi isu masuknya Gibran Rakabuming ke MKGR, Khalid Zabidi, Inisiator Golkar Garis Keras, menyatakan hal itu adalah hak Gibran.
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyatakan komitmen partainya untuk terus mendukung Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia bersama pejabat teras partainya telah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto, di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, hari ini.
Adanya isu liar tersebut sebagai halusinasi politik dan hoaks belaka, karena Golkar masih tetap solid dari level atas sampai bawah.
Nurdin Halid mengatakan wacana Munaslub harus diwaspadai. Karena ada pihak yang punya agenda ingin merusak kesolidan Golkar
Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Bahlil Lahadalia merespons soal usulan moratorium atau penundaan sementara pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved