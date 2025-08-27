Rombongan Golkar Temui Prabowo, Bahlil Bantah Bicarakan Perombakan Kabinet

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia(Medcom/Kautsar Widya Prabowo)

Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia bersama pejabat teras partainya telah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto, di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, hari ini.

Dalam pertemuan selama kurang lebih 3 jam itu, Bahlil bantah ditawari kursi wakil menteri ketenagakerjaan (Wamenaker).

Bahlil menegaskan mengenai reshuffle kabinet menjadi hak penuh dari Presiden Prabowo. Sehingga, ia enggan ikut campur dalam pengisian kursi wamenaker selepas pemberhentian Immanuel Ebenezer (Noel).

Baca juga : Istana: Kabinet Merah Putih Masih Solid

"Golkar sebagai partai yang sudah berpengalaman selalu berpikir bahwa konstitusi, mekanisme, dan kewenangan kita serahkan sepenuhnya. Dan karena itu untuk reshuffle, mengangkat, memberhentikan, itulah hak prerogatif Bapak Presiden," ujar Bahlil, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, hari ini.

Ihwal posisi menteri haji dan umrah, Bahlil merespon serupa. Ia pastikan tak ada pembahasan reshuffle saat bertemu Kepala Negara. "Sampai dengan hari ini belum ada pembicaraan itu," bebernya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia bersama dengan rombongan pengurus partainya menyambangi Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu, 27 Agustus 2025.

Bahlil berserta rombongan serempak mengenakan jas berwarna kuning milik Partai Golkar tiba pada pukul 12.45 WIB. Mereka keluar dari mobil Mercedes Benz Sprinter. (Bob/P-1)