Rombongan Golkar Temui Prabowo, Bahlil Bantah Bicarakan Perombakan Kabinet

Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia bersama pejabat teras partainya telah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto, di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, hari ini.
Dalam pertemuan selama kurang lebih 3 jam itu, Bahlil bantah ditawari kursi wakil menteri ketenagakerjaan (Wamenaker).
Bahlil menegaskan mengenai reshuffle kabinet menjadi hak penuh dari Presiden Prabowo. Sehingga, ia enggan ikut campur dalam pengisian kursi wamenaker selepas pemberhentian Immanuel Ebenezer (Noel).
"Golkar sebagai partai yang sudah berpengalaman selalu berpikir bahwa konstitusi, mekanisme, dan kewenangan kita serahkan sepenuhnya. Dan karena itu untuk reshuffle, mengangkat, memberhentikan, itulah hak prerogatif Bapak Presiden," ujar Bahlil, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, hari ini.
Ihwal posisi menteri haji dan umrah, Bahlil merespon serupa. Ia pastikan tak ada pembahasan reshuffle saat bertemu Kepala Negara. "Sampai dengan hari ini belum ada pembicaraan itu," bebernya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia bersama dengan rombongan pengurus partainya menyambangi Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu, 27 Agustus 2025.
Bahlil berserta rombongan serempak mengenakan jas berwarna kuning milik Partai Golkar tiba pada pukul 12.45 WIB. Mereka keluar dari mobil Mercedes Benz Sprinter. (Bob/P-1)
PENGAMAT politik Citra Institute Efriza menilai pernyataan Presiden Prabowo yang disebut hanya memilih pembantu yang berkeringat bersamanya di Pilpres 2024 sekaligus bantahan isu reshuffle
ISU mengenai orang yang tidak berkeringat dan disebut ingin masuk ke dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto tak memiliki implikasi politik secara nyata
Hasan Nasbi mengungkapkan, Kabinet Merah Putih yang berada di bawah kemudi Presiden Prabowo Subianto cukup solid dan kompak.
Presiden Prabowo Subianto dikabarkan tidak akan melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih. Sejumlah menteri yang mengikuti sidang Kabinet Paripurna buka suara
“Saya tidak ada rencana mau reshuffle. Sementara saya menilai tim saya bekerja dengan baik. Kita buktikan minggu demi minggu hasil capaian yang kita lakukan,”
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyatakan komitmen partainya untuk terus mendukung Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Bahlil menilai bahwa diskusi yang digelar berjalan sangat produktif. Sebab, pembahasan bukan hanya terkait kondisi saat ini, tetapi juga kondisi ke depan.
Adanya isu liar tersebut sebagai halusinasi politik dan hoaks belaka, karena Golkar masih tetap solid dari level atas sampai bawah.
Nurdin Halid mengatakan wacana Munaslub harus diwaspadai. Karena ada pihak yang punya agenda ingin merusak kesolidan Golkar
Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Bahlil Lahadalia merespons soal usulan moratorium atau penundaan sementara pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
