Istana: Kabinet Merah Putih Masih Solid

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi mengungkapkan, Kabinet Merah Putih yang berada di bawah kemudi Presiden Prabowo Subianto cukup solid dan kompak. Karenanya Kepala Negara belum merombak (reshuffle) susunan kabinet.
"Presiden mengatakan orang-orang di luar, bisa saja berspekulasi ada reshuffle, tapi hari ini Presiden merasa kabinet ini sudah sangat solid dan bekerja sangat kompak," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (7/8).
Hasan menambahkan, presiden juga memberikan apresiasi atas kinerja para pembantunya. Menurutnya, itu turut mempertegas pernyataan Kepala Negara bahwa tidak ada keinginan untuk melakukan perombakan kabinet saat ini.
Lebih jauh, reshuffle kabinet juga sejatinya merupakan hak prerogatif presiden. Karenanya, tak elok untuk mendahului atau pun berasumsi mengenai perombakan kabinet. "Reshuffle adalah hak prerogatif presiden. Presiden bisa lakukan yaitu tergantung kepada presiden," pungkas Hasan. (Mir/P-1)
Hensa menegaskan menteri yang kerap memicu kegaduhan publik dan gagal menjalin hubungan baik dengan pemangku kepentingan berpotensi diganti.
Selain mengikuti langkah dan irama Presiden Prabowo, dia juga berharap agar para menteri dapat menunjukkan kinerja yang lebih produktif.
Rocky Gerung mengatakan bahwa momentum 27 tahun Reformasi bukan sekadar untuk diperingati, melainkan untuk diulangi dalam konteks perombakan struktur politik dan ekonomi Indonesia.
Pernyataan tersebut merespons kemungkinan rencana Partai NasDem akan mengisi kursi Kabinet Merah Putih yang kosong apabila terdapat rencana perubahan susunan.
Dia menekankan bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif presiden. Termasuk soal waktu perombakan kabinet menjadi ranah Kepala Negara
Jika pemerintahan Prabowo ke depan ingin berjalan efektif, salah satu rumusnya harus memperbanyak para pembantunya di kabinet yang berkategori Mr Clean.
Agenda ini telah diungkapkan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. Namun, ia tak menjelaskan lebih lanjut topik yang dibahas dalam sidkab.
