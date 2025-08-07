Headline
Ekonomi Tumbuh sebagai Paradoks

M Ilham Ramadhan Avisena
07/8/2025 14:36
Istana: Kabinet Merah Putih Masih Solid
Suasana sidang kabinet paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Kantor Presiden, Jakarta(ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi mengungkapkan, Kabinet Merah Putih yang berada di bawah kemudi Presiden Prabowo Subianto cukup solid dan kompak. Karenanya Kepala Negara belum merombak (reshuffle) susunan kabinet. 

"Presiden mengatakan orang-orang di luar, bisa saja berspekulasi ada reshuffle, tapi hari ini Presiden merasa kabinet ini sudah sangat solid dan bekerja sangat kompak," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (7/8). 

Hasan menambahkan, presiden juga memberikan apresiasi atas kinerja para pembantunya. Menurutnya, itu turut mempertegas pernyataan Kepala Negara bahwa tidak ada keinginan untuk melakukan perombakan kabinet saat ini.

Lebih jauh, reshuffle kabinet juga sejatinya merupakan hak prerogatif presiden. Karenanya, tak elok untuk mendahului atau pun berasumsi mengenai perombakan kabinet. "Reshuffle adalah hak prerogatif presiden. Presiden bisa lakukan yaitu tergantung kepada presiden," pungkas Hasan. (Mir/P-1)



Editor : Akhmad Mustain
