Soal Orang Berkeringat dan Kabinet Prabowo

Presiden Prabowo Subianto(Dok.Antara)

PENGAMAT politik Citra Institute Efriza menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang disebut hanya akan memilih pembantu yang berkeringat bersamanya di Pilpres 2024 sekaligus menjadi bantahan terhadap isu reshuffle yang ramai di publik.

Menurutnya, pesan itu menegaskan bahwa pemerintahan saat ini solid dan tidak sembarangan memasukkan figur yang tidak punya kontribusi langsung dalam pemenangan Prabowo-Gibran.

"Ini menunjukkan banyak orang yang terobsesi ingin berada di kabinet, sebagai pembantu Presiden, tetapi tidak sadar diri, malah membangun narasi adanya isu reshuffle, sehingga mengganggu soliditas dari kabinet," ujar Efriza saat dihubungi, Jumat (8/8).

Baca juga : Isu Reshuffle tak Berimplikasi pada Situasi Politik

Ia menjelaskan, istilah berkeringat bisa dimaknai sebagai simbol bahwa Prabowo ingin menghindari masuknya figur-figur titipan, baik dari lingkaran mantan Presiden Jokowi maupun pihak lain yang dianggap tidak sejalan. Situasi ini, menurut Efriza, tidak lepas dari persepsi publik bahwa ada dua poros kekuatan, yaitu Prabowo sebagai presiden dan Jokowi yang tetap punya pengaruh kuat.

Terkait siapa yang disindir, Efriza menilai pernyataan itu bisa ditujukan pada orang-orang yang merasa dekat dengan Presiden, Jokowi, atau Gibran, lalu berusaha merangsek masuk ke kabinet. "Sindiran ini juga memungkinkan sikap tegas Prabowo, yang tidak akan berkoalisi dengan PDIP sehingga PDIP dan presiden sekadar sinergi saja dalam pembuatan kebijakan atau keputusan," jelasnya.

Efriza juga melihat sikap Prabowo selaras dengan pidato Megawati di Kongres PDIP yang melarang kadernya masuk kabinet, kecuali siap mengembalikan KTA partai. "Pernyataan Prabowo memungkinkan untuk menjelaskan pemerintahan solid tidak akan melakukan reshuffle," pungkas Efriza. (P-4)