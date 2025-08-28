Prabowo Optimistis MBG Bakal Sentuh 82,9 Juta Penerima Akhir Tahun

Ilustrasi.(Antara Foto)

PRESIDEN Prabowo Subianto optimistis target penerima manfaat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga 82,9 juta orang dapat tercapai di akhir tahun.

"Kita maju terus secara real, setiap hari terus meningkat, sampai di ujung Desember 82,9 juta penerima manfaat, semua anak indonesia, termasuk ibu-ibu yang sedang hamil," kata dia saat memberikan sambutan dalam acara Pembukaan Apkasi Otonomi Expo 2025, Banten, Kamis (28/8).

Program tersebut, imbuh Prabowo, juga akan memberikan dampak berganda bagi perekonomian daerah. Pasalnya untuk setiap satu dapur MBG bakal menyerap 50 orang tenaga kerja. Sejauh ini, dapur yang telah terbangun dan beroperasi tercatat sebanyak 6.610.

Dapur-dapur tersebut beroperasi untuk melayani 23 juta penerima manfaat dari program MBG saat ini. Jumlah dapur dan penerima manfaat tersebut dipastikan bakal terus meningkat hingga akhir tahun. MBG juga akan berdampak ke ekonomi daerah lantaran anggaran yang cukup besar bakal mengalir.

"MBG adanya di desa-desa, kecamatan-kecamatan, kabupaten-kabupaten, dan yang kita turunkan ke daerah itu adalah Rp171 triliun yang akan masuk ke desa-desa, tahun depan kita anggarkan Rp335 triliun itu masuk ke semua desa," jelas Prabowo.

Kepala Negara menyadari terdapat tantangan dalam eksekusi program tersebut. Itu terutama untuk daerah-daerah terpencil dan desa yang berada di pulau-pulau dengan akses terbatas. Dia memastikan program MBG akan terus dijalankan dan sampai ke pelosok negeri.

"Mereka adalah anak-anak Indonesia, mereka akan kita urus, mereka akan kita beri makanan karena mereka anak indonesia, di mana pun mereka tanggung jawab dari Republik Indonesia. Republik Indonesia benar-benar merdeka kalau kita merdeka dari kelaparan," ungkapnya.

"Tidak boleh ada anak Republik Indonesia yang berangkat sekiolah tidak makan baik, minimal di sekolah di harus makan yang baik, kemampuan kita baru seperti ini, baru bisa beri makan satu kali, tapi itu sudah prestasi luar biasa bagi republik kita," lanjut Prabowo. (H-4)