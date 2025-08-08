Rencana Prabowo Rawat Warga Gaza di Pulau Galang Dikritik, Dinilai Memiliki Risiko Politik

Headline
ARAHAN Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan kesiapan Indonesia membantu pengobatan bagi sekitar 2 ribu warga Gaza dengan membuat lokasi medis di Pulau Galang, Kepulauan Riau, menuai sorotan.
Pengamat Timur Tengah Smith Alhadar menilai langkah tersebut sarat risiko politik dan dapat menyeret Indonesia ke dalam skenario yang lebih besar.
"Setahu saya Pulau Galang pernah menjadi tempat penampungan manusia perahu alias pengungsi dari Vietnam akibat perang selama tahun 60-an sampai 70-an. Jadi masih ada barak-barak dan mungkin fasilitas medis di sana,” kata Smith dihubungi Media Indonesia, Jumat (8/8).
Namun, dia menegaskan bahwa skema relokasi warga Gaza ke Indonesia bisa dimanfaatkan oleh Israel, khususnya pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
"Menampung 2.000-an pengungsi Palestina sangat berbau politis yang dapat memuluskan agenda pemerintahan Netanyahu mengosongkan Gaza dari warga Palestina," ujarnya.
Menurut Smith, saat ini Netanyahu sedang menyiapkan serangan darat skala penuh untuk menduduki Gaza secara permanen. Rencana tersebut mendapat kecaman dari komunitas internasional.
"Badan PBB urusan kemanusiaan dan lembaga HAM menganggap relokasi warga Palestina sebagai bentuk ethnic cleansing," ucapnya.
Smith mengingatkan bahwa wacana relokasi pengungsi Palestina bukan hal baru. Pada Maret lalu, KTT Liga Arab di Kairo menentang rencana relokasi yang juga sempat diusulkan oleh mantan Presiden AS Donald Trump.
Indonesia bahkan sempat disebut sebagai negara yang akan menampung pengungsi berdasarkan pernyataan utusan khusus Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff.
"Prabowo pernah meminta persetujuan dari para pemimpin Arab dan Turki agar RI bisa menampung seribu warga Gaza yang cedera," pungkas Smith. (H-3)
BUPATI Natuna, Cen Sui Lan, menegaskan bahwa pemerintah daerah akan segera menetapkan kawasan Kekah sebagai kawasan konservasi resmi yang juga akan menjadi ikon daerah.
Kemendagri juga masih mempertimbangkan terkait apakah pihaknya akan memanggil kepala daerah yang bersangkutan, sebab informasi tersebut masih perlu didalami secara jelas dan detail.
Kesempatan ini dimanfaatkan Provinsi Bangka Belitung dengan memperjuangkan sengketa serupa antara Babel dan Kepulauan Riau terkait Pulau Tujuh.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Randi Zulmariadi di Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah/2025 menyalurkan daging kurban untuk masyarakat di daerah pemilihannya, Kepri.
Dari Januari hingga April 2025, tercatat 9.010 pengguna baru QRIS di Kepri, sehingga total pengguna mencapai 539.337 orang.
KOMITMEN mempercepat sinergi investasi hilirisasi dan pengembangan sumber daya manusia kembali ditekankan Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI).
Tim riset Universitas Padjajaran antusias booth-nya dikunjungi Presiden RI Prabowo Subianto di acara Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2025 di Bandung.
Pemikiran Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo sebagai fondasi penting dalam membentuk arah kebijakan ekonomi dan keberpihakan Presiden Prabowo Subianto terhadap rakyat kecil.
WAKIL Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengklaim menjelang 10 bulan pertama pemerintahan Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto banyak meraih prestasi.
Menjelang peringatan HUT ke-80 RI, pemerintah tengah memfinalisasi daftar penerima tanda kehormatan yang akan diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto.
