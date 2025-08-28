Prabowo: Kalau Saya Berengsek, Saya Bisa Diganti

Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
PRESIDEN Prabowo Subianto mengingatkan para pejabat pemerintah, termasuk direksi dan komisaris di perusahaan negara tetap rendah hati. Sebab, jabatan yang diduduki saat ini tidak bersifat permanen.
"Di Indonesia ini, saya kasih tahu, there's no one that cannot be replace, tidak ada orang yang tidak bisa diganti, termasuk presiden Republik Indonesia, kalau saya tidak benar, kalau saya berengsek, saya bisa diganti," ujarnya saat memberikan sambutan dalam acara Pembukaan Apkasi Otonomi Expo 2025, Banten, Kamis (28/8).
"Tidak ada orang yang tidak bisa diganti. Bupati gak beres, bupati bisa diganti. Ada itu direksi-direksi BUMN merasa jadi raja aja, kayak perusahaannya punya nenek sendiri," tambahnya.
Hal itu ia sampaikan untuk menyinggung pengelolaan kekayaan negara yang selama ini dianggap kurang baik. Karenanya Kepala Negara membentuk Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk mengelola segala aset negara menjadi lebih baik lagi.
Saat ini, kata Prabowo, aset yang berada di bawah kelolaan Danantara telah menembus US$1.000 miliar. Itu sekaligus menjadikan Danantara di urutan ke lima sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF) dengan aset kelolaan terbesar di dunia.
Dari catatan Kepala Negara, Danantara kini mengelola aset senilai US$1.042 miliar, berada di bawah Norway Government Pension Fund Global dengan nilai kelolaan aset sebesar US$1.740 miliar; China Investment Corporation (CIC) dengan kelolaan aset senilai US$1.330 miliar.
Lalu SAFE Investment, Tiongkok dengan nilai kelolaan aset sebesar US$1.090 miliar, dan Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) dengan nilai kelolaan aset sebesar US$1.060 miliar.
"Selama ini tercecer tidak jelas dan banyak yang tidak baik manajemennya. Sekarang saya ingin beresin semua itu. Kemarin saya hilangkan tantiem. Perusahaan rugi dikasih bonus komisarisnya, enak di lo gak enak di rakyat. Coret. Yang gak mau, out, get out," pungkas Prabowo. (H-3)
ADA peluang, tantangan, serta prospek penggunaan local currency transaction (LCT) dan renminbi (RMB) dalam mendukung penguatan perdagangan dan investasi antara Indonesia-Tiongkok.
Rencana penerbitan private placement Patriot Bond oleh Danantara Indonesia senilai Rp50 triliun menuai dukungan.
Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung, yang terpilih pada Juni, meminta Trump untuk membantu mewujudkan perdamaian antara kedua Korea selama kunjungannya ke Gedung Putih.
Danantara Indonesia tengah menyiapkan penerbitan Patriot Bonds, instrumen pembiayaan yang ditujukan untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan telah bertemu dengan pihak dari Kanada dan Rusia membahas pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Indonesia.
Rata-rata daerah hanya mampu mengumpulkan sekitar 30% Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Mahkamah Konstitusi secara resmi melarang wakil menteri atau wamen merangkap jabatan.
Kepala Negara menekankan yang bersangkutan seharusnya mempertimbangkan perasaan keluarga. Terlebih, ketika keluarga harus melihat yang bersangkutan diborgol.
Presiden pun langsung mendorong Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk menindak. "Jaksa Agung ada Jaksa Agung. Jaksa Agung banyak pekerjaan ini,” kata Prabowo.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan tidak akan melunak kepada para pengusaha-pengusaha nakal. Dia bahkan memastikan bakal menambah penguasaan lahan untuk negara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved