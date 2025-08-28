Headline
Istana Minta Polisi Berhati-hati

Istana minta Polri jaga situasi kondusif.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Prabowo Janji Kucurkan Dana Besar ke Pemda

M Ilham Ramadhan Avisena
28/8/2025 13:23
Prabowo Janji Kucurkan Dana Besar ke Pemda
Presiden Prabowo Subianto .(Antara/HO-Tim Media Prabowo Subianto)

PRESIDEN Prabowo Subianto menjanjikan bakal mengguyur pemerintah daerah (pemda) dengan dana transfer ke daerah (TKD) dalam jumlah besar. Namun para kepala daerah diminta untuk menunggu dan menjalankan kebijakan efisiensi anggaran terlebih dulu. 

"Saya minta bupati sabar, 'kok transfer daerah dikurangi?', tidak dikurangi. Ada yang langsung (ditransfer), ada yang tidak langsung. Nanti pada saatnya kita akan kucurkan besar-besaran, percaya sama saya," kata dia saat memberikan sambutan dalam acara Pembukaan Apkasi Otonomi Expo 2025, Banten, Kamis (28/8).

Namun saat ini kepala daerah, termasuk bupati diminta untuk tetap menerapkan kebijakan efisiensi anggaran. Upaya  efisiensi, kata Prabowo, juga sejatinya bukan keinginan pribadi, melainkan amanat dari Undang Undang Dasar 1945.

Baca juga : Prabowo Kumpulkan Jajaran Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul 

Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan juga sejatinya disebut tak sekadar memotong, melainkan mengalihkan dana untuk mendukung program prioritas. "Pangan mendesak, harus kita amankan. Supaya kita tidak di-bully, tidak didikte oleh bangsa lain," kata Prabowo. 

Dia juga menyadari sekitar 80% bupati merupakan orang yang baru pertama kali menjadi pejabat di daerah. Untuk itu, Kepala Negara menyarankan agar tak sungkan untuk berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri dalam menjalankan tugasnya.

"Belajar yang cepat, jangan malu-malu minta bantuan. Kalau memang perlu minta penataran, lapor Kemendagri, nanti kita cari dana, kita akan bantu pemda. Jangan malu-malu, bukan untuk jalan-jalan, (tapi) benar-benar untuk ditatar. Bupati kalau perlu di camp-camp tentara, kalau perlu. Jangan di hotel bintang 5, enak saja," pungkas Prabowo. (Mir/P-2)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Eksa
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved