Sindir Immanuel Ebenezer, Prabowo: Apa Tidak Ingat Anak Istri ya?

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel.(MI/Usman Iskandar)

Presiden Prabowo Subianto menyinggung kasus yang menyeret mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel. Ia mengaku malu karena yang bersangkutan sempat tercatat sebagai anggota Partai Gerindra.

“Di MPR tanggal 15 Agustus ingat pidato saya? Saya katakan kalaupun ada anggota Gerindra yang melanggar, saya tidak akan lindungi. Eh, beberapa hari kemudian ada anggota Gerindra. Tapi dia anggota, belum kader,” kata Prabowo saat membuka Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Otonomi Expo Tahun 2025 di ICE BSD, Banten, hari ini.

Prabowo menegaskan Noel belum mengikuti pendidikan partai, sehingga statusnya masih sebatas anggota, bukan kader. “Aduh dia tidak keburu ikut kaderisasi. Tapi tetap, tetap saya agak malu saya. Sebetulnya orang itu menarik, mungkin dia khilaf,” ujar Prabowo.

Baca juga : Demo di DPR, Said Iqbal Singgung Kasus Immanuel Ebenezer

Kepala Negara menekankan yang bersangkutan seharusnya mempertimbangkan perasaan keluarga. Terlebih, ketika keluarga harus melihat yang bersangkutan diborgol.

“Apakah tidak ingat istri dan anaknya? Kalau tangannya diborgol pakai baju oranye, apa tidak ingat anak dan istrinya?” tanya Prabowo.

Prabowo menegaskan dirinya sejak lama sudah memperingatkan semua pihak agar berani melakukan pembersihan internal. Menurutnya, pemerintahan yang ia pimpin tidak bisa disuap ataupun dilemahkan.

“Dari sebelum saya dilantik, sesudah dilantik, pada saat dilantik, terus saya ingatkan semua lembaga: bersihkan dirimu sebelum kau akan dibersihkan. Kau akan dibersihkan pasti,” terang Prabowo. (Bob/P-1)