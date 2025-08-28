Sindir Immanuel Ebenezer, Prabowo: Apa Tidak Ingat Anak Istri ya?

Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
Presiden Prabowo Subianto menyinggung kasus yang menyeret mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel. Ia mengaku malu karena yang bersangkutan sempat tercatat sebagai anggota Partai Gerindra.
“Di MPR tanggal 15 Agustus ingat pidato saya? Saya katakan kalaupun ada anggota Gerindra yang melanggar, saya tidak akan lindungi. Eh, beberapa hari kemudian ada anggota Gerindra. Tapi dia anggota, belum kader,” kata Prabowo saat membuka Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Otonomi Expo Tahun 2025 di ICE BSD, Banten, hari ini.
Prabowo menegaskan Noel belum mengikuti pendidikan partai, sehingga statusnya masih sebatas anggota, bukan kader. “Aduh dia tidak keburu ikut kaderisasi. Tapi tetap, tetap saya agak malu saya. Sebetulnya orang itu menarik, mungkin dia khilaf,” ujar Prabowo.
Kepala Negara menekankan yang bersangkutan seharusnya mempertimbangkan perasaan keluarga. Terlebih, ketika keluarga harus melihat yang bersangkutan diborgol.
“Apakah tidak ingat istri dan anaknya? Kalau tangannya diborgol pakai baju oranye, apa tidak ingat anak dan istrinya?” tanya Prabowo.
Prabowo menegaskan dirinya sejak lama sudah memperingatkan semua pihak agar berani melakukan pembersihan internal. Menurutnya, pemerintahan yang ia pimpin tidak bisa disuap ataupun dilemahkan.
“Dari sebelum saya dilantik, sesudah dilantik, pada saat dilantik, terus saya ingatkan semua lembaga: bersihkan dirimu sebelum kau akan dibersihkan. Kau akan dibersihkan pasti,” terang Prabowo. (Bob/P-1)
Iqbal mengatakan praktik korupsi di Kemnaker berdampak langsung pada kondisi pekerja. Salah satunya terkait biaya tambahan akibat pungutan dalam perizinan.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyindir eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer yang tersandung dalam kasus dugaan pemerasan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
KPK menyita satu unit mobil Toyota Land Cruiser milik Sekretaris Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3) Kemnaker
Juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan pihaknya masih mencari tiga mobil itu. Kendaraan itu yakni Land Cruiser, Mercy, dan BAIC.
Budi mengatakan, uang yang disita dari rumah Sultan ini masih dalam proses penghitungan. Duit dan bukti elektronik dipastikan sudah menjadi barang sitaan.
Rata-rata daerah hanya mampu mengumpulkan sekitar 30% Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Mahkamah Konstitusi secara resmi melarang wakil menteri atau wamen merangkap jabatan.
Presiden pun langsung mendorong Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk menindak. "Jaksa Agung ada Jaksa Agung. Jaksa Agung banyak pekerjaan ini,” kata Prabowo.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan tidak akan melunak kepada para pengusaha-pengusaha nakal. Dia bahkan memastikan bakal menambah penguasaan lahan untuk negara.
PRESIDEN Prabowo Subianto mengingatkan para pejabat pemerintah, termasuk direksi dan komisaris di perusahaan negara tetap rendah hati.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved