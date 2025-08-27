KPK Sita Land Cruiser dari Sesditjen Binwasnaker dan K3 Kemenaker 

Juru bicara KPK Budi Prasetyo(MI/Susanto)

PENYIDIK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu unit mobil Toyota Land Cruiser milik Sekretaris Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker & K3) Kementerian Ketenagakerjaan, Chairul Fadhly Harahap (CFH).

"Kendaraan itu kami amankan dari pihak saudara CFH, salah satu pejabat di Kementerian Ketenagakerjaan," kata Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo dikutip Antara, Rabu (27/8).

Menurut Budi, penyidik menduga mobil mewah tersebut berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3 di lingkungan Kemenaker. KPK pun akan memanggil Chairul untuk diperiksa lebih lanjut.

"Tentu terhadap saudara CFH ini akan dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan untuk mengonfirmasi terkait dengan kendaraan yang sudah kami lakukan penyitaan," ujarnya.

Sebelumnya, pada 22 Agustus 2025, KPK menetapkan Immanuel Ebenezer alias Noel selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan bersama sepuluh orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terkait dengan pengurusan sertifikat K3 di lingkungan Kemenaker.

Pada hari yang sama, Immanuel sempat meminta amnesti kepada Presiden Prabowo Subianto, namun permintaan itu tidak digubris. Ia justru dicopot dari jabatannya sebagai Wamenaker.

Adapun 11 tersangka dalam kasus tersebut, antara lain:

Irvian Bobby Mahendro (IBM), Koordinator Bidang Kelembagaan & Personel K3 Kemenaker (2022–2025) Gerry Aditya Herwanto Putra (GAH), Koordinator Bidang Pengujian & Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja Kemenaker (2022–sekarang) Subhan (SB), Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker (2020–2025) Anitasari Kusumawati (AK), Subkoordinator Kemitraan & Personel Kesehatan Kerja Kemenaker (2020–2025) Fahrurozi (FAH), Dirjen Binwasnaker & K3 Kemenaker (Maret–Agustus 2025) Hery Sutanto (HS), Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker (2021–Februari 2025) Sekarsari Kartika Putri (SKP), Sub-Koordinator Kemenaker Supriadi (SUP), Koordinator Kemenaker Temurila (TEM), pihak PT KEM Indonesia Miki Mahfud (MM), pihak PT KEM Indonesia Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG), Wakil Menteri Ketenagakerjaan

