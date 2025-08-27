KPK Sita Land Cruiser dari Sesditjen Binwasnaker dan K3 Kemenaker 

Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
PENYIDIK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu unit mobil Toyota Land Cruiser milik Sekretaris Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker & K3) Kementerian Ketenagakerjaan, Chairul Fadhly Harahap (CFH).
"Kendaraan itu kami amankan dari pihak saudara CFH, salah satu pejabat di Kementerian Ketenagakerjaan," kata Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo dikutip Antara, Rabu (27/8).
Menurut Budi, penyidik menduga mobil mewah tersebut berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3 di lingkungan Kemenaker. KPK pun akan memanggil Chairul untuk diperiksa lebih lanjut.
"Tentu terhadap saudara CFH ini akan dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan untuk mengonfirmasi terkait dengan kendaraan yang sudah kami lakukan penyitaan," ujarnya.
Sebelumnya, pada 22 Agustus 2025, KPK menetapkan Immanuel Ebenezer alias Noel selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan bersama sepuluh orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terkait dengan pengurusan sertifikat K3 di lingkungan Kemenaker.
Pada hari yang sama, Immanuel sempat meminta amnesti kepada Presiden Prabowo Subianto, namun permintaan itu tidak digubris. Ia justru dicopot dari jabatannya sebagai Wamenaker.
Adapun 11 tersangka dalam kasus tersebut, antara lain:
(P-4)
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa Bupati Pati Sudewo (SDW), Rabu (27/8) terkait dugaan suap proyek pembangunan jalur kereta api Solo Balapan,
Juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan pihaknya masih mencari tiga mobil itu. Kendaraan itu yakni Land Cruiser, Mercy, dan BAIC.
Sudewo diperiksa KPK sekitar 6,5 jam sebagai saksi kasus suap proyek jalur kereta di DJKA Kemenhub.
Budi mengatakan, uang yang disita dari rumah Sultan ini masih dalam proses penghitungan. Duit dan bukti elektronik dipastikan sudah menjadi barang sitaan.
Tersangka Direktur PT Paramitra Mulia Langgeng (PML) Djunaidi menjadi tersangka terkait kasus dugaan suap pengurusan ijin peanfaatan hutan.
Dalam kasus pemerasan sertifikasi K3, Miki Mahfud diduga meminta uang dari perusahaan hingga pekerja buruh.
Sejumlah barang bukti diketahui menghilang di rumah dinas eks Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel.
KPK mengungkap adanya tiga mobil mewah yang diduga dipindahkan dari rumah dinas mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer alias Noel, seusai operasi tangkap tangan (OTT).
Presiden Prabowo Subianto untuk pertama kalinya menanggapi kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel.
Penyidik KPK menyita satu unit mobil Toyota Alphard dari rumah Noel dari hasil penggeledahan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved