HKI Perkuat Kolaborasi Hilirisasi dan SDM untuk Dorong Ekonomi Tumbuh 8 Persen

Penandatanganan MoU antara HKI, Kemendikti Saintek, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM(Dok.HO)

KOMITMEN mempercepat sinergi investasi hilirisasi dan pengembangan sumber daya manusia kembali ditekankan Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI). Organisasi yang menaungi kawasan industri di seluruh Tanah Air itu menggarisbawahi pentingnya kerja sama lintas sektor demi mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen dalam lima tahun ke depan.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara HKI, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, yang berlangsung pada Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) Indonesia 2025 di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) ITB, Bandung, Kamis (7/8). Presiden RI Prabowo Subianto turut hadir menyaksikan langsung prosesi tersebut.

Ketua Umum HKI Akhmad Ma’ruf Maulana menyebut penandatanganan MoU ini sejalan dengan misi Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya dalam hal kemandirian ekonomi, penguatan inovasi teknologi, dan keberlanjutan sosial.

“Di hadapan Presiden Prabowo Subianto, kami tegaskan komitmen HKI untuk menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bersama pemerintah, kami yakin target pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam lima tahun dapat tercapai, asalkan seluruh investasi yang masuk, baik melalui Kawasan Industri, PSN, maupun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dapat didorong dan dipercepat proses perizinannya oleh kementerian terkait serta pemerintah daerah. Jika hal tersebut dapat dipermudah, kami yakin dan optimis target tersebut bisa tercapai,” tegas Maruf.

HKI menempatkan diri sebagai penghubung antara sektor industri, pemerintah, dan pendidikan tinggi guna menciptakan ekosistem industri berbasis inovasi dan pengetahuan.

Maruf menambahkan, pihaknya akan mendorong percepatan hilirisasi di sektor-sektor strategis seperti mineral, energi terbarukan, pangan, dan manufaktur teknologi tinggi.

“Hilirisasi bukan sekadar jargon, tetapi kunci meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional. Dengan memperkuat kawasan industri, kita akan menarik investasi yang bukan hanya besar secara nilai, tetapi juga memberikan transfer teknologi dan membuka peluang kerja bagi jutaan anak bangsa,” ujarnya.

Selain investasi, pengembangan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi fokus utama HKI. Melalui kolaborasi dengan universitas, lembaga riset, dan pelaku industri, HKI akan merancang program vokasi dan pelatihan teknologi untuk mencetak tenaga kerja berkualitas.

“Kami tidak hanya membangun kawasan industri, tetapi juga menyiapkan manusia yang akan mengelolanya. SDM unggul adalah fondasi utama. HKI akan mendorong kolaborasi antara universitas, industri, dan pemerintah agar lahir tenaga kerja terampil, inovatif, dan mampu bersaing di tingkat global,” tandas Maruf.

Kehadiran KSTI 2025 diharapkan mampu memperkuat kolaborasi pentahelix yang melibatkan unsur pemerintah, industri, akademisi, media, dan masyarakat dalam mendorong transformasi industri nasional berbasis sains dan teknologi.

Nota kesepahaman yang diteken tersebut mencakup tiga fokus utama, yakni pertama penyelarasan kurikulum pendidikan tinggi dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi. Kedua, kolaborasi riset dan inovasi guna mempercepat hilirisasi industri nasional serta menarik investasi;

Serta yang ketiga, peningkatan daya saing investasi melalui penciptaan SDM unggul berbasis potensi kawasan industri. (M-3)