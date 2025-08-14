Prabowo Bakal Bacakan Dua Pidato, Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Besok

Headline
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
PRESIDEN Prabowo Subianto bakal menyampaikan dua pidato kenegaraan dalam rangka peringatan Hari Ulangan Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia di Gedung MPR/DPR pada Jumat (15/8). Pidato pertama ialah pidato kenegaraan yang akan disampaikan dihadapan MPR. Hal itu diungkapkan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (14/8).
"Pidato pertama di pagi hari pada pukul 09.00 pagi akan disampaikan di depan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pidato pagi hari besok, presiden akan menyampaikan hasil kinerja pemerintah yang sudah berjalan hampir 300 hari, atau hampir 10 bulan," ujarnya.
Sementara pada pidato kedua, kata Hasan, presiden bakal menyampaikan pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dan Nota Keuangan di hadapan DPR. Pidato kedua itu bakal disampaikan pada pukul 14.30 WIB.
Masyarakat diimbau untuk dapat menyaksikan pembacaan pidato oleh Kepala Negara. Itu merujuk dari Pedoman Peringatan HUT ke-80 RI yang diterbitkan oleh Menteri Sekretaris Negara pada 12 Agustus 2025.
"Seluruh instansi, swasta, segenap lapisan masyarakat, diimbau untuk mengikuti siaran langsung pidato tersebut melalui berbagai kanal, melalui radio, televisi, kanal Youtube dll yang memang akan disediakan oleh berbagai channel," kata Hasan.
Dia menolak menyampaikan lebih jauh perihal garis besar yang akan disampaikan oleh presiden dalam penyampaian pidato besok. "Kita harus belajar disiplin. Disiplin menunggu sesuatu itu sampai waktunya. Mungkin kita tidak biasa memberikan bocoran A1, A2, A3 kepada teman-teman, yang jelas kita tunggu besok pidato presiden," tutur Hasan.
"Saya minta maaf karena kita harus disiplin. Kita tunggu besok. Jadi pidato presiden besok kita nikmati, tonton pada waktunya sampai dibacakan presiden. Mohon maaf tidak bisa dibocorkan," pungkasnya.(H-4)
