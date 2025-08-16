Fatmawati Rusdi Ajak Pramuka Sulsel Kukuhkan Trisatya

Ilustrasi.(ANTARA/ADIWINATA SOLIHIN)

WAKIL Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, mengajak para anggota pramuka di wilayah kerjanya untuk semakin menguatkan semangat Tiga Janji Pramuka atau Trisatya.

Dalam keterangannya di Makassar, Sabtu, Fatmawati menegaskan bahwa pengucapan ulang janji bukan sekadar seremoni, melainkan sarana untuk merefleksikan komitmen terhadap nilai-nilai kepramukaan. Ia menyampaikan hal itu saat menghadiri Upacara Ulang Janji Pramuka di halaman Sekretariat Kwarcab Kota Makassar.

"Trisatya yang kita ikrarkan ini adalah pengingat agar kita terus mengabdi dengan disiplin, ketulusan, dan semangat gotong royong," ujar Fatmawati Rusdi.

Sebagai Ketua Kwarcab Kota Makassar, ia menekankan Gerakan Pramuka merupakan rumah besar yang mempersatukan generasi, sekaligus wadah pembentukan karakter yang tangguh. “Gerakan Pramuka adalah rumah besar yang menyatukan kita. Mari terus berinovasi tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar yang sudah membentuk karakter kita,” tambahnya.

Peringatan Hari Pramuka ke-64 tahun ini mengusung tema “Kolaborasi untuk Membangun Ketahanan Bangsa” yang menekankan pentingnya kerja sama semua elemen masyarakat. Fatmawati berharap semangat ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Sebelumnya, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman juga mengajak ribuan pramuka penegak tingkat SMA/SMK se-Sulsel menumbuhkan jiwa patriotisme, menjunjung tinggi persaudaraan, dan menjaga semangat gotong royong. (Ant/I-3)