Meriahkan HUT ke-80 RI, SCBD Gelar Festival Satu Nusantara

Festival Satu Nusantara - Rayakan Indonesia di Kawasan SCBD Jakarta.(Dok. ArtaGraha)

KAWASAN SCBD Jakarta akan menjadi pusat perayaan budaya dalam rangka memperingati HUT ke-80 RI melalui Festival Satu Nusantara - Rayakan Indonesia, Rangkaian Nusantara, pada Minggu (17/8)

Festival ini menghadirkan kemeriahan budaya dari Sabang sampai Merauke, lewat parade dan pertunjukan khas Nusantara seperti Reog Ponorogo, Ogoh-Ogoh Bali, Ondel-Ondel Betawi, hingga Sisingaan Subang. Tidak ketinggalan penampilan musik dan tari dari Gege Gumilar Music dan Bravery Dance yang menambah semarak suasana.

Kombinasi tradisi dan modernitas juga ditampilkan lewat Marching Band Politeknik Pengayoman Indonesia, DJ Manshur Angklung, Kolintang Sanggar Bapontar Jakarta, Robokop, hingga tari kontemporer, menciptakan perpaduan unik yang penuh energi kebangsaan.

Baca juga : Enam Ribuan Orang Meriahkan Gempita Merdeka, Indonesia Fair 2025 di Beijing

Bagi pecinta kuliner, festival ini menghadirkan 80 tenant kuliner dan kerajinan Nusantara bekerja sama dengan PT Sarinah, menjadikannya ajang yang lengkap untuk merayakan kemerdekaan dengan cita rasa Nusantara.

Direktur Utama PT Creative Event Entertainment, Roland Hutapea, menegaskan komitmennya dalam melestarikan budaya Indonesia.

“Festival Satu Nusantara bertujuan menumbuhkan rasa nasionalisme sekaligus mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Kami berharap acara ini menjadi pengingat pentingnya menjaga dan mencintai budaya lokal, serta memperkuat semangat persatuan bangsa,” ujar Roland.

Festival ini diharapkan menjadi momentum berharga bagi masyarakat untuk mengapresiasi kekayaan budaya, sekaligus merayakan kemerdekaan dalam suasana penuh kebanggaan.