DPR Respons Isu Gaji Anggota Naik hingga Rp100 Juta

KETUA DPR RI Puan Maharani merespons isu gaji anggota DPR mengalami kenaikan hingga Rp100 juta per bulan. Puan menegaskan anggota parlemen tak mengalami kenaikan gaji
"Tak ada kenaikan," kata Puan seusai menghadiri upacara penurunan bendera di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8).
Puan mengatakan anggota DPR hanya mendapatkan uang ganti dari fasilitas rumah yang telah dikembalikan ke pemerintah.
"Tidak ada kenaikan, hanya sekarang DPR sudah tidak mendapatkan rumah jabatan. Namun diganti dengan kompensasi uang rumah. Itu saja, karena rumahnya sudah dikembalikan ke pemerintah," katanya.
Sementara itu, Sekjen DPR RI Indra Iskandar membantah isu yang menyebut ada kenaikan gaji anggota DPR hingga Rp100 juta.
Indra tak membantah angka tersebut. Hanya saja, jumlah itu bukan dari gaji melainkan dari tunjangan rumah.
"Salah itu kalau gaji Rp100 juta. Cek aja ke Kemenkeu. Kalau tunjangan perumahan itu beda dengan gaji," kata Indra saat dihubungi, Senin (18/8).
Ia menjelaskan merujuk pada Keppres Nomor 65 Tahun 2001, komponen tunjangan anggota DPR mulai dari tunjangan jabatan dan kehormatan mencapai Rp15 juta, tunjangan fungsional sekitar Rp20 juta, transportasi, hingga asuransi. Per 2024, DPR tak lagi mendapat tunjangan rumah. Sebagai gantinya, mereka mendapat uang sekitar Rp50 juta per bulan.
"Iya di luar tunjangan perumahan itu enggak sampai setengahnya (Rp100 juta)," kata Indra.
Sebelumnya beredar narasi bahwa gaji anggota DPR mengalami kenaikan. Bahkan jika direrata gaji wakil rakyat diperkirakan berkisar Rp3 juta per hari atau Rp90 juta lebih per bulan. Hal ini mendapatkan kritikan karena pemerintah telah memastikan akan terus melakukan efisiensi belanja negara. (Faj/P-2)
Sebelumnya beredar narasi bahwa gaji anggota DPR mengalami kenaikan. Bahkan jika direrata gaji wakil rakyat diperkirakan berkisar Rp3 juta per hari.
