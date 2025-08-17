Puan Sebut tak Ada Kenaikan Gaji DPR, Tapi....

Ketua DPR RI Puan Maharani.(MGN)

KETUA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menuturkan, anggota parlemen tak mengalami kenaikan gaji.

Para wakil rakyat, menurutnya, hanya mendapatkan uang ganti dari fasilitas rumah yang telah dikembalikan ke pemerintah.

"Tidak ada kenaikan, hanya sekarang DPR sudah tidak mendapatkan rumah jabatan. Namun diganti dengan kompensasi uang rumah. Itu saja, karena rumahnya sudah dikembalikan ke pemerintah," kata dia seusai menghadiri upacara penurunan bendera di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8).

Sebelumnya beredar narasi bahwa gaji anggota DPR mengalami kenaikan. Bahkan jika direrata gaji wakil rakyat diperkirakan berkisar Rp3 juta per hari.

Sementara pemerintah telah memastikan akan terus melakukan efisiensi belanja negara. (Mir/P-3)