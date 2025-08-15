Hasto Kembali Jadi Sekjen PDIP, Puan: Hak Prerogatif Ketua Umum

Ketua DPR Puan Maharani (tengah)(MI/Susanto)

KETUA DPP PDIP Puan Maharani mengungkapkan penunjukan Hasto Kristiyanto sebagai sekretaris jenderal (sekjen) partai merupakan hak prerogatif Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum partai. Ia mengatakan Megawati telah mempertimbangkan Hasto kembali menjadi sekjen sejak Kongres PDIP di Bali beberapa waktu lalu.

"Itu prerogatif ketua umum. jadi ya saat datang kemudian sudah ada pelantikan, jadi memang itu sudah menjadi pertimbangan pascakongres di Bali," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (15/8).

Puan enggan membeberkan lebih lanjut pertimbangan Megawati menunjuk Hasto kembali sebagai sekjen meski sempat tersandung kasus korupsi meski akhirnya mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto.

Lebih lanjut, Puan menjelaskan dengan lengkapnya struktur kepengurusan PDIP periode 2025-2030 membuat partai berlambang banteng bermoncong putih itu semakin solid dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

"Yang kami harapkan adalah partai ke depan PDI perjuangan tentu akan menjadi lebih baik semakin solid, kemudian bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang kemarin-kemarin mungkin menjadi satu hal yang kami lakukan terhadap rakyat, otokritik ke dalam, evaluasi ke dalam sehingga partai ke depan memang kemudian bisa dipercaya kembali oleh rakyat," katanya.

Diketahui, Megawati Soekarnoputri resmi kembali melantik Hasto Kristiyanto sebagai sekretaris jenderal partai. Hasto menjabat sebagai Sekjen PDIP sejak 2014 menggantikan politikus senior PDIP Tjahjo Kumolo yang diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri. Saat Hasto tersandung kasus suap Harun Masiku dan divonis 3,5 tahun penjara ia masih menjabat sebagai sekjen.

Lalu, Hasto menerima amnesti dari Presiden Prabowo Subianto yang membuatnya bebas dari Rutan KPK. Pada hari yang sama, PDIP menggelar Kongres VI di Bali, namun nama Hasto tak ada dalam kepengurusan partai. Megawati menjadi sekjen partai dengan status Plt hingga akhirnya Hasto terpilih kembali sebagai sekjen PDIP. (M-3)