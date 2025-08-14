Hasto Kembali Jabat Sekjen, Berikut Struktur Lengkap Pengurus PDIP 2025-2030

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri (kiri) menangis seusai menyambut kehadiran Sekretaris Jenderal PDIP periode 2019-2025 Hasto Kristiyanto (kanan) jelang penutupan Kongres ke-6 PDI Perjuangan di Bali Nusa Dua Convention Center (BND(Antara/Monang Sinaga)

KETUA Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, kembali melantik jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP periode 2025–2030 pada Kamis (14/8). Dalam pelantikan tersebut, Hasto Kristiyanto kembali dipercaya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal.

"Untuk posisi Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Ibu Megawati menunjuk kembali Mas Hasto Kristiyanto untuk periode 2025-2030," kata Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi PDIP, Adian Napitupulu, Kamis (14/8).

Pelantikan pengurus itu dilakukan kepada kader yang tak hadir dalam Kongres VI PDIP pada 2 Agustus 2025. Acara pelantikan yang digelar di DPP PDIP Jakarta ini turut dihadiri langsung oleh hampir seluruh jajaran DPP PDIP lainnya.

Baca juga : Bagaimana Posisi Hasto di PDIP setelah Bebas dari Penjara?

"Ibu Megawati melantik sejumlah pengurus DPP PDIP yang telah diumumkan sebelumnya, namun berhalangan atau tidak hadir pada Kongres PDIP di Bali," ujar Adian.

Berikut struktur lengkap DPP PDI Perjuangan 2025–2030

Ketua Umum : Megawati Soekarnoputri

Struktur Pengurus DPP PDIP 2025–2030

Ketua Bidang Kehormatan Partai – Komarudin Watubun

Ketua Bidang Sumber Daya – Said Abdulla

Ketua Bidang Luar Negeri – Ahmad Basarah

Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif – Bambang Wuryanto

Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi – Djarot Saiful Hidayat

Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif – Deddy Yevri Hanteru Sitorus

Ketua Bidang Politik – Puan Maharani

Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah – Ganjar Pranowo

Ketua Bidang Reformasi Hukum dan HAM – Yasonna H. Laoly

Ketua Bidang Perekonomian – Basuki Tjahaja Purnama

Ketua Bidang Kebudayaan – Rano Karno

Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan – Puti Guntur Soekarno

Ketua Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi Kerakyatan – Abdullah Azwar Anas

Ketua Bidang Penanggulangan Bencana – Tri Rismaharini

Ketua Bidang Industri, Perdagangan, dan Tenaga Kerja – Darmadi Durianto

Ketua Bidang Kesehatan – Ribka Tjiptaning

Ketua Bidang Jaminan Sosial – Charles Honoris

Ketua Bidang Perempuan dan Anak – I Gusti Ayu Bintang Darmawati

Ketua Bidang Koperasi dan UMKM – Andreas Eddy Susetyo

Ketua Bidang Pariwisata – Wiryanti Sukamdani

Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga – MY Esti Wijayanti

Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan YME – Zuhairi Misrawi

Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital – Muhammad Prananda Prabowo

Ketua Bidang Pertanian dan Pangan – Sadarestuwati

Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan – Rokhmin Dahuri

Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup – Eriko Sotarduga

Ketua Bidang Hukum dan Advokasi – Ronny Talapessy

Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi – Andreas Hugo Pareira

Ketua Bidang Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekeria Migran Indonesia - Mercy Barends sebagai

Sekretariat dan Bendahara

Sekretaris Jenderal – Hasto Kristiyanto

Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Internal – Dolfie O.F.P.

Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pemerintahan – Utut Adianto

Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kerakyatan – Sri Rahayu

Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi – Adian Yunus Yusak Napitupulu

Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kesekretariatan – Yoseph Aryo Adhi Dharmo

Bendahara Umum – Olly Dondokambey

Wakil Bendahara Bidang Internal – Rudianto Tjen

Wakil Bendahara Bidang Eksternal – Yuke Yurike

(P-4)