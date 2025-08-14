Headline
Pusat Diminta Atasi Masalah di Pati

Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Hasto Kembali Jabat Sekjen, Berikut Struktur Lengkap Pengurus PDIP 2025-2030

Fachri Audhia Hafiez
14/8/2025 16:15
Hasto Kembali Jabat Sekjen, Berikut Struktur Lengkap Pengurus PDIP 2025-2030
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri (kiri) menangis seusai menyambut kehadiran Sekretaris Jenderal PDIP periode 2019-2025 Hasto Kristiyanto (kanan) jelang penutupan Kongres ke-6 PDI Perjuangan di Bali Nusa Dua Convention Center (BND(Antara/Monang Sinaga)

KETUA Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, kembali melantik jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP periode 2025–2030 pada Kamis (14/8). Dalam pelantikan tersebut, Hasto Kristiyanto kembali dipercaya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal.

"Untuk posisi Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Ibu Megawati menunjuk kembali Mas Hasto Kristiyanto untuk periode 2025-2030," kata Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi PDIP, Adian Napitupulu, Kamis (14/8).

Pelantikan pengurus itu dilakukan kepada kader yang tak hadir dalam Kongres VI PDIP pada 2 Agustus 2025. Acara pelantikan yang digelar di DPP PDIP Jakarta ini turut dihadiri langsung oleh hampir seluruh jajaran DPP PDIP lainnya.

Baca juga : Bagaimana Posisi Hasto di PDIP setelah Bebas dari Penjara?

"Ibu Megawati melantik sejumlah pengurus DPP PDIP yang telah diumumkan sebelumnya, namun berhalangan atau tidak hadir pada Kongres PDIP di Bali," ujar Adian.

Berikut struktur lengkap DPP PDI Perjuangan 2025–2030

Ketua Umum : Megawati Soekarnoputri

Struktur Pengurus DPP PDIP 2025–2030

  • Ketua Bidang Kehormatan Partai – Komarudin Watubun
  • Ketua Bidang Sumber Daya – Said Abdulla
  • Ketua Bidang Luar Negeri – Ahmad Basarah
  • Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif – Bambang Wuryanto
  • Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi – Djarot Saiful Hidayat
  • Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif – Deddy Yevri Hanteru Sitorus
  • Ketua Bidang Politik – Puan Maharani
  • Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah – Ganjar Pranowo
  • Ketua Bidang Reformasi Hukum dan HAM – Yasonna H. Laoly
  • Ketua Bidang Perekonomian – Basuki Tjahaja Purnama
  • Ketua Bidang Kebudayaan – Rano Karno
  • Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan – Puti Guntur Soekarno
  • Ketua Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi Kerakyatan – Abdullah Azwar Anas
  • Ketua Bidang Penanggulangan Bencana – Tri Rismaharini
  • Ketua Bidang Industri, Perdagangan, dan Tenaga Kerja – Darmadi Durianto
  • Ketua Bidang Kesehatan – Ribka Tjiptaning
  • Ketua Bidang Jaminan Sosial – Charles Honoris
  • Ketua Bidang Perempuan dan Anak – I Gusti Ayu Bintang Darmawati
  • Ketua Bidang Koperasi dan UMKM – Andreas Eddy Susetyo
  • Ketua Bidang Pariwisata – Wiryanti Sukamdani
  • Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga – MY Esti Wijayanti
  • Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan YME – Zuhairi Misrawi
  • Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital – Muhammad Prananda Prabowo
  • Ketua Bidang Pertanian dan Pangan – Sadarestuwati
  • Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan – Rokhmin Dahuri
  • Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup – Eriko Sotarduga
  • Ketua Bidang Hukum dan Advokasi – Ronny Talapessy
  • Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi – Andreas Hugo Pareira
  • Ketua Bidang Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekeria Migran Indonesia - Mercy Barends sebagai

Sekretariat dan Bendahara

  • Sekretaris Jenderal – Hasto Kristiyanto
  • Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Internal – Dolfie O.F.P.
  • Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pemerintahan – Utut Adianto
  • Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kerakyatan – Sri Rahayu
  • Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi – Adian Yunus Yusak Napitupulu
  • Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kesekretariatan – Yoseph Aryo Adhi Dharmo
  • Bendahara Umum – Olly Dondokambey
  • Wakil Bendahara Bidang Internal – Rudianto Tjen
  • Wakil Bendahara Bidang Eksternal – Yuke Yurike

(P-4)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Akmal
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved