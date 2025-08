Harga Cabai Merah di Kota Pekanbaru Merangkak Naik

Cabai merah.(MI/Rudi Kurniawansyah)

Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Pekanbaru mendata harga sejumlah kebutuhan pokok. Berdasarkan data diketahui harga cabai merah yang sempat anjlok, kini merangkak naik di sejumlah pasar tradisional.

Data DKP Kota Pekanbaru mencatat, harga cabai merah bukit hari ini berkisar Rp42.500 per kilogram. Harga cabai ini naik sekitar Rp4.000 dibandingkan sebelumnya.

Sedangkan cabai merah Medan Rp32.000 per kilogram. Di mana, sebelumnya harga cabai ini berkisar Rp28.000 per kilogram.

Baca juga : Konsumsi BBM Selama Masa Lebaran Diprediksi Naik 7%

"Sementara itu, harga bawang merah masih berkisar Rp51.000 per kilogram," kata Kepala DKP Kota Pekanbaru Maisisco, Selasa (5/8).

Ia menjelaskan, harga pangan ini tercatat di pasar tradisional, yakni Pasar Cik Puan, Pasar Dupa, Pasar Sukaramai, dan Pasar Pagi Arengka. Meski masih tinggi, namun harga bawang mengalami penurunan Rp1.000 dibandingkan sebelumnya.

Selain itu, harga daging ayam juga tercatat cukup tinggi dengan kisaran Rp29.500 per kilogram. Sedangkan harga beras premium berkisar Rp15.900 per kilogram, gula pasir Rp18.500 per kilogram dan minyakkita Rp17.500 per kilogram.(H-1)