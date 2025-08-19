Prabowo Presiden Pertama Baca Proklamasi saat HUT RI, Ketua MPR: Tradisi yang Bagus

Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
KETUA MPR RI Ahmad Muzani menilai pembacaan teks proklamasi oleh Presiden Prabowo Subianto saat upacara peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI sebagai bagian dari tradisi yang baru dan patut diapresiasi. Adapun, biasanya teks Proklamasi di peringatan HUT RI dibacakan oleh Ketua MPR RI, Ketua DPR RI atau Ketua DPD RI.
Muzani menjelaskan pembacaan teks Proklamasi oleh Presiden Prabowo sudah diberitahukan sebelumnya dan menjadi bagian dari rangkaian acara peringatan kemerdekaan yang berlangsung dengan khidmat dan tertib.
“Ya karena ini adalah ulang tahun yang ke-80 maka memang tradisi itu berganti dan kita sudah diberitahu sebelumnya dan saya kira itu enggak ada masalah dan saya kira bagus,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/8).
Muzani menilai pembacaan teks proklamasi oleh Prabowo Subianto merupakan bagian dari inovasi dalam tradisi kenegaraan yang layak dilanjutkan.
“Bagian dari itu menurut saya adalah banyak hal-hal yang baru termasuk pembacaan teks proklamasi oleh Inspektur Upacara dan saya kira sesuatu yang tradisi yang baik dan bagus,” ucapnya.
Lebih lanjut, Muzani menyinggung prosesi upacara detik-detik proklamasi yang digelar di Istana Negara yang menurutnya berjalan dengan baik. Ia mengatakan mulai dari pembacaan teks proklamasi, hingga malam harinya saat karnaval kemerdekaan digelar, menurutnya semua kegiatan berlangsung sesuai rencana dan penuh makna.
“Kemarin semua proses upacara detik-detik proklamasi menurut kami berjalan dengan sangat hikmat, sangat bagus dan semua yang direncanakan berjalan dengan baik sampai pada malam hari karnaval,” tandasnya. (H-3)
Berikut isi pidato lengkap Ketua MPR RI Ahmad Muzani dalam sidang tahunan.
KETUA MPR RI Ahmad Muzani menyinggung soal program makan bergizi gratis (MBG) yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian nasional.
FORUM Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat kepada MPR dan DPR tentang desakan pemakzulan terhadap Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka
Dia menyebut rencana silaturahmi tersebut telah disepakati bersama dalam Rapat Pimpinan MPR RI hari ini.
Muzani mengatakan dalam kunjungan itu, MPR akan mengecek pembangunan gedung Parlemen beserta rumah dinas anggota DPR dan DPD.
Pesawat tersebut berangkat dari King Abdullah II Air Base, Amman, Yordania pukul 10.37 waktu setempat untuk melaksanakan misi air drop di jalur Gaza.
Kedatangan Kepala Negara disambut penampilan tarian budaya Indonesia oleh the Indonesian Broadway, serta penyanyi Yunita.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Presiden Prabowo bahkan mengeluarkan ultimatum tegas sebagai bentuk niat kuatnya yang sudah lama untuk menghentikan praktik ilegal yang melibatkan aparat negara.
WAKIL Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri mendukung penuh target ekonomi Presiden Prabowo 2026 sebagai arah pembangunan nasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved