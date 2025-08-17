Prabowo Lepas Karnaval Kemerdekaan di Monas

Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Presiden RI Prabowo Subianto didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melepas peserta pawai karnaval HUT Ke-80 Kemerdekaan RI di kawasan Monas, Jakarta Pusat, malam ini.
Presiden tiba di silang barat daya Monas menggunakan mobil taktik Maung Limousine sekitar pukul 19.30 WIB.
Kedatangan Kepala Negara disambut penampilan tarian budaya Indonesia oleh the Indonesian Broadway, serta penyanyi Yunita.
Presiden yang mengenakan pakaian kemeja putih dan bawahan gelap serta berkopiah hitam sempat menghampiri sejumlah penonton di panggung tamu undangan untuk bersalaman.
Karnaval memeriahkan suasana Pesta Rakyat ini diisi dengan berbagai perlombaan, panggung hiburan, kuliner gratis dari UMKM hingga pertunjukan kembang api pada malam harinya.
Di lokasi acara, terdapat satu panggung utama dengan sorot lampu futuristik yang berhadapan langsung dengan lokasi tempat duduk Presiden Prabowo dan Wapres Gibran di tribun utama.
Panggung utama menampilkan sederet musisi dari grup band Padi yang memerankan orkestra kolosal bertajuk "Hikayat Nusantara" hingga pertunjukan dari sejumlah penyanyi solo. Tribun utama berkapasitas ribuan kursi, diapit oleh dua tribun penonton dari tamu undangan. Mereka hadir memeriahkan suasana dengan mengibaskan bendera kecil.
Iringan peserta karnaval dimulai dengan barisan drum band dari sejumlah pelajar, lalu diikuti mobil hias berornamen kebangsaan.
Karnaval diawali dengan kemunculan kendaraan berteman Garuda Yaksa, disusul kendaraan pawai dari Kemenag, Kemendikdasmen yang mengusung tema pendidikan bermutu untuk semua di bawah kepemimpinan Abdul Mu'ti.
Berikutnya, Kemendikti Saintek yang bergabung dengan Kemenpora mengusung tema prestasi dunia dengan menampilkan modifikasi truk bertema bahtera.
Kemendagri juga berpartisipasi lewat modifikasi truk pemadam kebakaran. Kemenlu bertema Diplomasi
Indonesia Maju.
Adapun peserta pawai karnaval menempuh rute mulai dari silang barat daya Monas hingga ke kawasan Sudirman-Thamrin.
Peserta pawai akan melintasi depan Gedung Kemendagri, Mahkamah Agung, depan Istana Merdeka Jakarta, dan kemudian belok ke arah Thamrin maupun Sudirman.(Ant/P-1)
Presiden Prabowo Subianto menerima ucapan selamat dari para Presiden dan Wakil Presiden terdahulu usai memimpin Upacara Detik-Detik Proklamasi di Hari Kemerdekaan Indonesia.
YLBHI mengatakan fungsi utama Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat pertahanan untuk menjaga kedaulatan dari ancaman sudah bergeser jauh.
Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung Upacara Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8).
Presiden Prabowo Subianto untuk pertama kalinya memimpin upacara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia di Istana Merdeka
Masyarakat diimbau untuk menghentikan seluruh aktivitasnya pada pukul 10.17 WIB sampai pukul 10.20 WIB sekitar 3 menit untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia.
Petugas medis mengevakuasi warga lanjut usia yang membutuhkan perawatan lebih lanjut ke rumah sakit saat malam Pesta Rakyat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia.
Suasana keramaian masyarakat yang tumpah ruah memadati panggung Pesta Rakyat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved