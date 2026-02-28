Presiden Prabowo: Imlek 2026 Jadi Momentum Perkuat Persatuan

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
PRESIDEN Prabowo Subianto, secara resmi menyampaikan ucapan selamat Tahun Baru Imlek 2577, Tahun Kuda Api, kepada seluruh masyarakat Tionghoa di tanah air. Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan bahwa Imlek bukan sekadar perayaan keagamaan, melainkan momentum penting untuk memperkuat persaudaraan dan persatuan bangsa.
Prabowo menyoroti tema "Harmoni Imlek Nusantara" tahun ini sebagai refleksi jati diri bangsa Indonesia yang besar karena keberagaman dan kuat karena kebersamaan.
"Imlek Festival 2026 adalah perayaan yang menegaskan bahwa Indonesia tidak dibangun oleh satu suku saja atau satu golongan saja, tetapi oleh seluruh anak bangsa," ujar Prabowo melalui video yang ditampilkan pada acara Harmoni Imlek Nusantara di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu (28/2).
Prabowo memberikan catatan khusus pada perayaan tahun ini yang jatuh berdampingan dengan bulan suci Ramadan. Menurutnya, fenomena ini menunjukkan wajah asli Indonesia yang tetap rukun dan bersatu meski berada dalam perbedaan yang kontras.
"Imlek hadir berdampingan dengan bulan suci Ramadan umat Islam. Ini adalah wajah asli Indonesia. Berbeda tapi rukun, beragam tapi satu tujuan. Bangsa besar tidak takut pada perbedaan, bangsa besar justru merawat perbedaan sebagai kekuatan," tegasnya.
Prabowo juga mengapresiasi penyelenggaraan Imlek Festival 2026 yang berlangsung serentak di berbagai kota besar, mulai dari Medan, Palembang, Batam, Semarang, hingga Singkawang dan Manado. Baginya, kemeriahan yang merata di seluruh penjuru negeri adalah bukti nyata bahwa persatuan Indonesia bukan sekadar slogan, melainkan kenyataan yang hidup di tengah masyarakat.
Lebih lanjut, Prabowo mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menyongsong Tahun Kuda Api dengan penuh optimisme dan keberanian. Ia berharap energi tahun baru ini dapat membawa tekad kuat untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan bermartabat.
"Saya berharap Tahun Baru Kuda Api ini membawa keberkahan, kesehatan, kedamaian, dan harapan baru bagi kita semua. Gong Xi Fa Cai. Semoga keberuntungan dan kebahagiaan menyertai kita semua," pungkasnya. (Faj)
Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili jatuh pada Februari 2026. Simak jadwal libur nasional, cuti bersama, dan potensi long weekend 4 hari di sini.
Jelang Imlek 2026, klenteng ikonik seperti Sam Poo Kong Semarang dan Kwan Sing Bio Tuban mulai dipadati wisatawan. Persiapan menyambut Shio Kuda Api semakin matang.
Yusheng sendiri merupakan hidangan khas Tionghoa yang terdiri dari ikan mentah dan aneka sayuran serta saus, kemudian diaduk bersama-sama menggunakan sumpit.
Pantauan suasana jelang Imlek 2577 Kongzili di Jakarta. Kawasan Glodok dipadati pemburu pernak-pernik Shio Kuda Api. Lalu lintas terpantau padat.
Grand Mercure Solo Baru merayakan Tahun Kuda Api 2026 lewat Yee Sang Ceremony, barongsai, wushu, dan sajian kuliner Chinese autentik dalam suasana penuh semangat.
Dari video call grup hingga kunci chat, ini 10 fitur WhatsApp yang bikin Imlek lebih tertata, hangat, dan bebas gangguan.
Novotel Jakarta Mangga Dua Square menghadirkan Fortune Reunion Dinner Buffet Imlek 2026 dengan hidangan khas oriental, barongsai, dan Yu Sheng Ceremony.
Ramalan shio lengkap 5 Februari 2026. Cek peruntungan karier, asmara, dan keuangan di Hari Kesuksesan Anjing Logam menjelang Tahun Baru Imlek 2026.
Menyambut Tahun Kuda Api, ARTOTEL Suites Bianti, Yogyakarta, mengajak masyarakat merayakan Tahun Baru Imlek dengan nuansa yang lebih hangat melalui all you can eat buffet spesial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved