Presiden Prabowo: Imlek 2026 Jadi Momentum Perkuat Persatuan

Presiden Prabowo Subianto(ANTARA FOTO/HO-Setpres)

PRESIDEN Prabowo Subianto, secara resmi menyampaikan ucapan selamat Tahun Baru Imlek 2577, Tahun Kuda Api, kepada seluruh masyarakat Tionghoa di tanah air. Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan bahwa Imlek bukan sekadar perayaan keagamaan, melainkan momentum penting untuk memperkuat persaudaraan dan persatuan bangsa.

Prabowo menyoroti tema "Harmoni Imlek Nusantara" tahun ini sebagai refleksi jati diri bangsa Indonesia yang besar karena keberagaman dan kuat karena kebersamaan.

"Imlek Festival 2026 adalah perayaan yang menegaskan bahwa Indonesia tidak dibangun oleh satu suku saja atau satu golongan saja, tetapi oleh seluruh anak bangsa," ujar Prabowo melalui video yang ditampilkan pada acara Harmoni Imlek Nusantara di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu (28/2).

Baca juga : TNI Harus Jadi Benteng Kedaulatan

Prabowo memberikan catatan khusus pada perayaan tahun ini yang jatuh berdampingan dengan bulan suci Ramadan. Menurutnya, fenomena ini menunjukkan wajah asli Indonesia yang tetap rukun dan bersatu meski berada dalam perbedaan yang kontras.

"Imlek hadir berdampingan dengan bulan suci Ramadan umat Islam. Ini adalah wajah asli Indonesia. Berbeda tapi rukun, beragam tapi satu tujuan. Bangsa besar tidak takut pada perbedaan, bangsa besar justru merawat perbedaan sebagai kekuatan," tegasnya.

Prabowo juga mengapresiasi penyelenggaraan Imlek Festival 2026 yang berlangsung serentak di berbagai kota besar, mulai dari Medan, Palembang, Batam, Semarang, hingga Singkawang dan Manado. Baginya, kemeriahan yang merata di seluruh penjuru negeri adalah bukti nyata bahwa persatuan Indonesia bukan sekadar slogan, melainkan kenyataan yang hidup di tengah masyarakat.

Lebih lanjut, Prabowo mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menyongsong Tahun Kuda Api dengan penuh optimisme dan keberanian. Ia berharap energi tahun baru ini dapat membawa tekad kuat untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan bermartabat.

"Saya berharap Tahun Baru Kuda Api ini membawa keberkahan, kesehatan, kedamaian, dan harapan baru bagi kita semua. Gong Xi Fa Cai. Semoga keberuntungan dan kebahagiaan menyertai kita semua," pungkasnya. (Faj)