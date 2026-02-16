10 Fitur WhatsApp yang Bisa Digunakan saat Imlek, Biar Makin Cuan dan Harmonis

10 Fitur WhatsApp yang Bisa Digunakan saat Imlek.(Dok. Whatsapp)

TAHUN Kuda Api hadir membawa nuansa baru, serba cepat, penuh dorongan untuk maju, dan energi perubahan. Selain tradisi khas Imlek, seperti merapikan rumah atau menggelar makan malam keluarga, kenyamanan di ruang digital juga ikut menentukan suasana perayaan.

Di masa kini, hal-hal yang bikin “apes” kadang bukan soal mistis, melainkan gangguan sehari-hari, panggilan dari nomor tak dikenal saat sedang berkumpul, salah ketik pesan penting, sampai pusing mengatur banyak rencana sekaligus. Agar perayaan Imlek berjalan lebih tenang dan terarah, WhatsApp membagikan Panduan Keberuntungan berisi 10 langkah praktis yang bisa Anda terapkan untuk mendukung hari-hari yang lebih tertata sepanjang tahun.

10 Cara Membuka Keberuntungan dengan WhatsApp

1. Wujudkan Energi Positif

Keyakinan dan visualisasi sering membantu membangun optimisme. Anda dapat memanfaatkan Meta AI untuk membuat gambaran diri dalam skenario yang menyenangkan atau menyusun Foto Profil AI yang terasa lebih “baru”. Bila menemukan ornamen atau simbol Imlek yang belum Anda pahami, cukup foto dan tanyakan ke Meta AI untuk mengetahui arti dan konteksnya.

2. Perkuat Kedekatan Sosial

Ingin terasa lebih hangat dibanding teks biasa? Cobalah kirim Video Notes, pesan video singkat hingga 60 detik, agar sapaan Anda terdengar lebih personal dan tulus.

3. Perbaiki Kekeliruan dengan Cepat

Salah ketik tidak harus jadi drama. Dengan fitur Edit Pesan, Anda bisa mengoreksi pesan yang terlanjur terkirim hingga 15 menit setelah pengiriman.

4. Jaga Jarak dari Hal yang Mengganggu

Ada kalanya kita perlu melindungi energi dan privasi. Gunakan Blokir & Laporkan untuk menangani kontak yang mengganggu, baik di chat pribadi maupun grup. Anda juga dapat mengatur siapa yang boleh menambahkan Anda ke grup lewat Pengaturan. Supaya momen kumpul keluarga tidak terganggu, aktifkan Heningkan Penelepon Tidak Dikenal agar panggilan dari nomor asing otomatis dibisukan. Lengkapi dengan pengaturan status online sesuai kenyamanan Anda.

5. Jaga Harmoni, Biar Rezeki Mengalir

Perdebatan kecil sering menguras suasana. Untuk menentukan rencana reuni atau makan bersama, gunakan Polling di grup agar keputusan lebih cepat dan adil. Setelah sepakat, sematkan info penting (misalnya lokasi dan jam acara) dengan menyematkan hingga tiga pesan di bagian atas chat agar tidak tenggelam.

6. Amankan Percakapan Penting

Secara default, WhatsApp sudah memakai enkripsi end-to-end. Jika ada chat yang lebih sensitif, aktifkan Kunci Chat agar aksesnya perlu autentikasi perangkat. Untuk kiriman yang tidak ingin tersimpan lama, gunakan media/pesan suara Sekali Lihat yang akan hilang otomatis setelah dibuka.

7. Buat Tampilan Lebih Optimal

Momen Imlek sayang kalau buram. Kirim foto dan video dalam kualitas HD agar kenangan lebih tajam. Saat video call, pakai Efek, Filter, dan Latar Belakang untuk membantu tampilan lebih rapi dan percaya diri.

8. Dekatkan yang Jauh

Jarak bukan penghalang untuk kumpul. Dari chat grup, Anda bisa memulai Telepon Video Grup hingga 32 peserta hanya dengan satu ketukan. Saat panggilan berlangsung, manfaatkan Picture-in-Picture untuk tetap membalas chat lain. Anda juga bisa berbagi suasana perayaan lewat Status kepada orang-orang terdekat.

9. Bereskan yang Sudah Lewat

Tidak semua obrolan perlu tersimpan selamanya. Untuk privasi tambahan, aktifkan Pesan Sementara agar pesan otomatis hilang sesuai durasi yang Anda pilih.

10. Bangun Kebersamaan yang Lebih Terarah

Kemakmuran sering bertumbuh dari koneksi yang baik. Pakai Fitur Acara di Grup (dengan pengingat kustom) agar semua orang jelas soal waktu dan tempat. Untuk ide perayaan dan kabar terbaru, Anda juga dapat mengikuti Saluran favorit lewat tab Pembaruan.

Selamat menyambut Tahun Kuda Api, semoga perayaan Anda aman, nyaman, dan penuh kemakmuran!

Catatan: Ketersediaan fitur Meta AI dapat berbeda di tiap negara. Silakan cek pembaruan aplikasi untuk memastikan fitur yang tersedia di perangkat Anda. (Z-10)