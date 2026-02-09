Novotel Jakarta Mangga Dua Square Gelar Fortune Reunion Dinner Imlek 2026

Novotel Jakarta Mangga Dua Square menghadirkan Fortune Reunion Dinner Buffet Imlek 2026 dengan hidangan khas oriental, barongsai, dan Yu Sheng Ceremony.(Novotel Jakarta Mangga Dua Square)

NOVOTEL Jakarta Mangga Dua Square mengajak para tamu bersama keluarga dan orang terdekat untuk merayakan Tahun Baru Imlek melalui Fortune Reunion Dinner Buffet dalam menyambut Tahun Kuda Api. Acara ini akan digelar pada 16 Februari 2026, pukul 18.00–21.00 WIB, bertempat di Food Exchange Restaurant.

Berangkat dari tradisi makan malam yang lekat dengan perayaan Tahun Baru Imlek, Fortune Reunion Dinner Buffet disajikan dalam format all-you-can-eat untuk merayakan kebersamaan dan makna berbagi. Ragam hidangan unggulan yang dihadirkan antara lain Yu Sheng yang disajikan langsung di meja, Roasted Hong Kong Chicken, serta Steamed Pomfret Fish with Ginger and Soy Sauce. Hidangan pembuka seperti Jellyfish Salad, kanape, dan salad segar menyempurnakan rangkaian menu malam tersebut.

Pilihan hidangan utama mencakup sajian yang familiar dalam perayaan Imlek, seperti Mie Panjang Umur, Udang Telur Asin, serta Chinese Five Spice Beef with Vegetables. Area carving station menyuguhkan Roasted Peking Duck with Hoisin Sauce dan Asian Marinated Black Pepper Crusted Beef with Sesame Honey Sauce. Rangkaian menu ini dilengkapi dengan berbagai stall savoury dan sweet, serta pilihan dessert sebagai penutup.

Rangkaian pertunjukan budaya turut memeriahkan suasana. Penampilan Barongsai dihadirkan sebagai simbol keberuntungan dan kemakmuran, sementara alunan musik oleh pemain Guzheng mengiringi acara sepanjang malam. Untuk reservasi kelompok, prosesi Yu Sheng Ceremony juga tersedia sebagai bagian dari perayaan, mengajak para tamu mengikuti ritual Yu Sheng yang dikenal dalam tradisi Imlek.

Fortune Reunion Dinner Buffet tersedia dengan harga early bird sebesar Rp328.000 net per orang, dengan harga normal Rp388.000 net per orang. Anak-anak memperoleh potongan harga 50%, sementara anggota ALL dan ALL Accor+ Explorer mendapatkan tambahan diskon sebesar 10%. Para tamu juga berkesempatan mengikuti undian doorprize dengan hadiah berupa LED TV dan smartphone.

“Makan malam selalu menjadi bagian yang dinantikan dalam perayaan Imlek,” ujar Bunga Sirait, Executive Chef Novotel Jakarta Mangga Dua Square. “Lewat Fortune Reunion Dinner Buffet, kami ingin menghadirkan pengalaman bersantap yang terasa hangat untuk dinikmati bersama keluarga dan sahabat, sambil menyambut Tahun Kuda Api.”

Fortune Reunion Dinner Buffet diselenggaraan sebagai perayaan Tahun Baru Imlek yang berfokus pada kebersamaan di meja makan, melalui rangkaian hidangan khas dan suasana perayaan yang disiapkan untuk dinikmati bersama keluarga dan orang-orang terdekat.

Informasi dan reservasi dapat diperoleh melalui WhatsApp di +62 821 1114 1651 atau melalui telepon di +62 21 6231 2800. Informasi lengkap juga tersedia di situs resmi hotel di all.accor.com/5704 serta Instagram @novoteljakartamanggaduasquare. (RO/Z-2)