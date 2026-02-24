Peranakan Nusantara: Perjalanan Rasa Ramadhan di Novotel Jakarta Mangga Dua Square

Ilustrasi Peranakan Nusantara(Dok. Istimewa)

Ketika senja turun dan adzan Maghrib berkumandang menandai berakhirnya puasa hari itu, momen berbuka menjadi inti kebersamaan dalam Ramadhan. Tahun ini, Novotel Jakarta Mangga Dua Square menghadirkan “Peranakan Nusantara”, sajian berbuka puasa yang merangkai warisan kuliner Peranakan dengan kekayaan tradisi masakan Nusantara.

Peranakan Nusantara hadir di restoran Food Exchange, mulai dari tanggal 28 Februari hingga 16 Maret 2026, setiap pukul 18.00 hingga 21.00 WIB. Selama periode tersebut, lima menu rotasi membawa tamu menjelajahi ragam rasa yang lahir dari pertemuan budaya dan perjalanan rempah di berbagai wilayah Indonesia.

Laksa Johor membuka perjalanan dengan kuah santan hangat beraroma serai yang lembut. Di live station, Kambing Guling diiris langsung menjadi potongan daging empuk dengan lapisan kulit yang renyah. Mee Goreng Nyonya disajikan dengan keseimbangan rasa manis dan pedas, sementara Soto Medan hadir dengan kuah santan keemasan yang dituangkan sesaat sebelum dinikmati.

Dalam rotasi berikutnya, Gulai Sapi Kuah Merah dan Ayam Bumbu Andaliman mempertegas karakter rempah Indonesia yang kuat. Ragam takjil juga dihidangkan untuk melengkapi keseluruhan pengalaman berbuka. Aneka kolak, gorengan tradisional, pilihan bubur mengantar peralihan rasa dari gurih ke rasa manis yang pas.

Alunan Gambus Marawis menghadirkan nuansa yang hangat serta membingkai percakapan keluarga maupun kolega yang berkumpul. Di tengah kebersamaan tersebut, para tamu juga berkesempatan memenangkan hadiah perjalanan untuk satu orang ke Singapura, Malaysia, atau Thailand melalui undian khusus selama periode berbuka.

Peranakan Nusantara ditawarkan dengan harga Rp 258.000 nett per orang untuk periode 23 hingga 27 Februari dan 13 hingga 16 Maret 2026, serta Rp 288.000 nett per orang untuk periode 28 Februari hingga 12 Maret 2026. Penawaran Buy 4 Get 5 tersedia untuk reservasi grup, sementara anak-anak menikmati harga 50% dari tarif dewasa.

Bagi yang menginginkan suasana lebih privat, Novotel Jakarta Mangga Dua Square juga menyediakan pilihan ruang ballroom maupun meeting room dengan durasi penggunaan empat jam dan sajian buffet Peranakan Nusantara mulai dari Rp 300.000 nett per orang.

Selama Ramadhan, anggota ALL - Accor Live Limitless dapat mengikuti 3X Dining Offer dan memperoleh 3 kali lipat Reward points di restoran dan bar yang berpartisipasi setelah melakukan registrasi. Anggota ALL Accor+ Explorer tetap menikmati potongan harga 10% sekaligus mengumpulkan akumulasi Reward points.

Sebagai wujud kepedulian sosial di bulan suci, sebesar Rp 5.000 dari setiap pembelian paket berbuka puasa akan disalurkan melalui inisiatif Ramadhan Accor kepada Yayasan Peduli Tunas Bangsa.

Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut mengenai Ramadan Iftar, Novotel Jakarta Mangga Dua Square dapat dihubungi melalui WhatsApp di +62 821 1114 1651 atau telepon di 6221-6231-2800. Penawaran menarik dapat diakses melalui bit.ly/PERANAKANNUSANTARAPROMO. Ikuti juga akun Instagram kami di @novoteljakartamanggaduasquare untuk mendapatkan informasi terbaru.