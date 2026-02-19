Grand Mercure Solo Baru Rayakan Tahun Kuda Api 2026 dengan Yee Sang Ceremony Meriah

Headline
SEMANGAT, keberanian, dan energi baru menjadi nilai yang diangkat dalam perayaan Tahun Kuda Api (Fire Horse) yang diselenggarakan Grand Mercure Solo Baru pada 16 Februari 2026. Rangkaian acara dibuka dengan Yee Sang Ceremony, tradisi khas Tahun Baru Imlek yang melambangkan harapan akan kemakmuran dan keberuntungan. Para tamu turut mengikuti prosesi lo hei dengan mengangkat dan mencampur hidangan Yee Sang setinggi mungkin sebagai simbol doa agar rezeki semakin melimpah di tahun yang baru.
Suasana semakin semarak dengan penampilan barongsai serta atraksi wushu yang memukau. Live band dengan lagu-lagu Chinese juga mengiringi nuansa makan malam dan sukses membangkitkan atmosfer penuh semangat, selaras dengan karakter Tahun Kuda Api yang dinamis dan penuh daya juang.
Dari sisi kuliner, para tamu dimanjakan dengan berbagai stall menu khas Chinese yang autentik hingga barbecue, menghadirkan cita rasa tradisional dalam balutan sajian yang mewah. Grand Mercure Solo Baru juga membagikan voucher serta berbagai hadiah menarik sebagai bentuk apresiasi kepada para tamu.
“Tahun Kuda Api melambangkan energi, keberanian, dan semangat untuk terus melangkah maju. Adanya perayaan ini, kami ingin menghadirkan pengalaman yang tidak hanya meriah, tetapi juga bermakna bagi para tamu. Tradisi Yee Sang juga tentunya menjadi simbol kebersamaan dan harapan baik yang ingin kami bagikan bersama seluruh keluarga yang hadir malam ini.” Ucap Arief Maulana selaku General Manager Grand Mercure Solo Baru.
“Malam pun ditutup dengan penuh sukacita, membawa harapan akan keberuntungan, kesehatan, dan kesuksesan sepanjang Tahun Kuda Api. Kami harap tahun depan kami bisa terus konsisten menyuguhkan perayaan imlek dengan cara yang lebih menarik,” tambahnya.
Untuk informasi promo atau lainnya, silakan dapat menghubungi +62 896-4712-3123 atau mengikuti Instagram resmi @grandmercuresolobaru.
