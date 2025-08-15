Headline
Pansus Angket DPRD Pati Gerak Cepat

Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.

Puan Apresiasi Presiden Prabowo yang Gerak Cepat Atasi Persoalan Strategis

Rahmatul Fajri
15/8/2025 11:34
Puan Apresiasi Presiden Prabowo yang Gerak Cepat Atasi Persoalan Strategis
Ketua DPR RI Puan Maharani .(Dok. DPR RI)

KETUA DPR RI Puan Maharani mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang bergerak cepat dalam mengatasi sejumlah persoalan strategis yang terjadi selama menjalankan pemerintahan. 

Hal tersebut disampaikannya saat membuka Sidang Tahunan MPR 2025 yang digelar di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8).

Ia mengatakan Presiden Prabowo telah bergerak cepat merespons sejumlah persoalan yang mengemuka di ruang publik, seperti pencabutan izin tambang di kawasan Geopark Raja Ampat, penyelesaian sengketa tapal batas pulau antara Aceh dan Sumatera Utara, kebijakan pembelian gabah petani dengan harga yang layak, dan berbagai kebijakan lain yang dijalankan melalui program Asta Cita.

"Respons cepat ini patut diapresiasi karena mencerminkan keberpihakan pemerintah pada kepentingan rakyat," kata Puan.

Meski demikian, Puan memberi catatan langkah-langkah Presiden Prabowo dalam mengatasi persoalan merupakan hasil dari perencanaan matang dan cermat, sehingga menjadi bagian dari kinerja reguler pemerintah.

"Ke depan, rakyat tentu mendambakan agar masalah-masalah lain yang berada di luar kemampuan mereka dapat diselesaikan 
pemerintah dengan cepat," katanya. (Faj/P-2)



Editor : Eksa
