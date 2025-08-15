Singgung Keterwakilan Perempuan, Puan Nyanyikan Lagu 'Imagine' saat Sidang Tahunan MPR

Ketua DPR RI Puan Maharani.(MI/Susanto)

KETUA DPR RI Puan Maharani menyanyikan lagu dari John Lennon, anggota grup musik legendaris The Beatles, berjudul 'Imagine' saat berpidato dalam sidang tahunan MPR 2025, Jumat (15/8).

Sebelum bernyanyi, Puan menyinggung soal tingkat keterwakilan perempuan di DPR periode 2024-2029. Ia mengatakan keterwakilan perempuan di DPR RI periode 2024-2029 mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah, yaitu sekitar 21,9% atau 127 dari 580 anggota DPR.

Ia mengatakan meski mauh jauh dari target ideal, kemajuan keterwakilan perempuan di parlemen saat ini patut diapresiasi.

“Ini adalah kemajuan yang patut diapresiasi, namun masih jauh dari target ideal minimal 30 persen keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, sebagaimana semangat afirmasi kesetaraan gender dalam politik Indonesia,” ujar Puan.

Puan mengatakan suara kaum perempuan tak boleh diabaikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia mengatakan perempuan juga berperan penting dan ikut memikul beban tanggung jawab dalam membangun peradaban dunia.

“Laki-laki dan perempuan hidup di dunia yang sama, memikul tanggung jawab yang sama untuk membangun peradaban dunia. Seperti syair lagu yang sangat populer,” kata Puan.

Setelah itu, Puan menyanyikan potongan lagu Imagine.

Imagine all the people

Sharing all the world

You may say I'm a dreamer

But I'm not the only one

I hope someday you'll join us

And the world will live as one

