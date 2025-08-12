Sidang Tahunan MPR, DPR, DPD Digelar 15 Agustus, Persiapan Hampir Rampung

Ketua DPR RI Puan Maharani.(MI/SUSANTO)

SIDANG Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR dan DPD, serta Sidang Paripurna DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 akan berlangsung di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Jumat, 15 Agustus 2025. Ketua DPR RI, Puan Maharani, memastikan persiapan hampir rampung.

"Ya Insya Allah sudah siap 90% dan akan dilaksanakan seperti tahun-tahun sebelumnya," kata Puan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/8).

Acara kenegaraan ini akan dihadiri ribuan tamu undangan dari dalam dan luar negeri, termasuk belasan ketua parlemen dunia serta para pejabat tinggi negara. Tema sidang bersama tahun ini akan mengikuti tema nasional perayaan 80 Tahun Indonesia Merdeka yang diusung Istana.

"Temanya, ya kita akan mengikuti tema 80 tahun perayaan seperti yang ada di istana," kata Puan.

Meski berbeda dari tahun-tahun sebelumnya di mana sidang tahunan selalu digelar pada 16 Agustus, namun Puan menyebut mekanisme acara akan tetap sama seperti tahun lalu. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato sebanyak dua kali.

"Dan nantinya presiden akan pidato seperti yang lalu, dua kali. Jadi kita ikutin mekanisme seperti tahun-tahun sebelumnya," ungkap Puan.

Pada sidang tahunan ini, Presiden Prabowo akan menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Presiden Prabowo juga akan menyampaikan pidato dalam Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025. Kemudian Presiden akan menyampaikan keterangan pemerintah mengenai Rancangan Undang-undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya di rapat paripurna DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026.