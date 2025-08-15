Headline
Pansus Angket DPRD Pati Gerak Cepat

Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.

Rahmatul Fajri
15/8/2025 10:00
Prabowo tak Ikuti Tradisi Jokowi Pakai Baju Adat Saat Sidang Tahunan MPR
Presiden Prabowo Subianto berfoto bersama pimpinan lembaga tinggi negara(MI/Rahmatul Fajri)

Presiden Prabowo Subianto tidak mengikuti tradisi Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang memakai baju adat saat Sidang Tahunan MPR, Jumat (15/8). Saat tiba di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, tampak Prabowo tak memakai baju adat.
 
Presiden Prabowo mengenakan setelan jas dan celana warna abu-abu, serta kemeja putih dengan dasi biru. Prabowo kemudian disambut Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan, dan Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin. Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka yang telah lebih dulu hadir.

Diketahui, pada sidang tahunan ini, Presiden Prabowo akan menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Presiden Prabowo juga akan menyampaikan pidato dalam Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025.

Kemudian Presiden akan menyampaikan keterangan pemerintah mengenai Rancangan Undang-undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya di rapat paripurna DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026.(P-1)



Editor : Akhmad Mustain
