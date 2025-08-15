Prabowo tak Ikuti Tradisi Jokowi Pakai Baju Adat Saat Sidang Tahunan MPR

Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
Presiden Prabowo Subianto tidak mengikuti tradisi Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang memakai baju adat saat Sidang Tahunan MPR, Jumat (15/8). Saat tiba di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, tampak Prabowo tak memakai baju adat.
Presiden Prabowo mengenakan setelan jas dan celana warna abu-abu, serta kemeja putih dengan dasi biru. Prabowo kemudian disambut Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan, dan Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin. Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka yang telah lebih dulu hadir.
Diketahui, pada sidang tahunan ini, Presiden Prabowo akan menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Presiden Prabowo juga akan menyampaikan pidato dalam Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025.
Kemudian Presiden akan menyampaikan keterangan pemerintah mengenai Rancangan Undang-undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya di rapat paripurna DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026.(P-1)
KETUA DPR RI Puan Maharani menyinggung soal munculnya fenomena Negara Konoha, Indonesia Gelap, hingga bendera One Piece dalam kehidupan berdemokrasi saat sidang tahunan MPR
KETUA DPR RI Puan Maharani mengenakan kebaya bernuansa hijau limau dengan motif hokokai saat menghadiri rangkaian Sidang Tahunan MPR
KETUA MPR RI Ahmad Muzani mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berkomitmen terhadap agenda pemberantasan KKN sebagai refleksi kemerdekaan dalam sidang tahunan MPR RI
Berikut isi pidato Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Sidang Tahunan MPR RI.
PRESIDEN ke-5 RI Megawati Soekarnoputri tidak hadir pada Sidang Tahunan MPR 2025. Ketua Umum PDI Perjuangan tersebut tak terlihat hingga sidang dimulai.
Konsep Kopdes/Kel Merah Putih masih sangat mentah meski saat ini sudah ada 80 ribu kopdes yang berdiri, berdasarkan data pemerintah.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyoroti peran mantan presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mendorong proyek pengembangan industri baterai kendaraan listrik di Indonesia.
Prabowo tidak mudah dibohongi dan ‘dikerjain’ oleh para menterinya seperti rumor yang berkembang di publik.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menerima kunjungan kehormatan dari Federation of Korean Industries (FKI) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (28/4) pukul 11.00 WIB.
PENDIRI Bank Negara Indonesia (BNI) Raden Mas Margono Djojohadikusumo yang merupakan kakek Presiden Prabowo Subiyanto diusulkan menjadi Pahlawan Nasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved