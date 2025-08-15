Megawati tak Hadiri Sidang Tahunan MPR

Megawati Soekarnoputri.(Dok. Antara)

PRESIDEN ke-5 RI Megawati Soekarnoputri tidak hadir pada Sidang Tahunan MPR 2025. Ketua Umum PDI Perjuangan tersebut tak terlihat hingga sidang dimulai.

Politikus PDI Perjuangan Aria Bima mengaku belum mendapatkan informasi soal kedatangan Megawati.

"Saya belum mendapatkan informasi kepastian dari beliau," kata Aria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (15/8).

Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat memberikan sambutan sidang juga tidak menyebut nama Megawati. Muzani hanya menyampaikan sambutan kedatangan Presiden ke-6 RI Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Diketahui, pada sidang tahunan ini, Presiden Prabowo akan menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Presiden Prabowo juga akan menyampaikan pidato dalam Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025.

Kemudian Presiden akan menyampaikan keterangan pemerintah mengenai Rancangan Undang-undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya di rapat paripurna DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026. (H-3)