Megawati tak Hadiri Sidang Tahunan MPR

Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
PRESIDEN ke-5 RI Megawati Soekarnoputri tidak hadir pada Sidang Tahunan MPR 2025. Ketua Umum PDI Perjuangan tersebut tak terlihat hingga sidang dimulai.
Politikus PDI Perjuangan Aria Bima mengaku belum mendapatkan informasi soal kedatangan Megawati.
"Saya belum mendapatkan informasi kepastian dari beliau," kata Aria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (15/8).
Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat memberikan sambutan sidang juga tidak menyebut nama Megawati. Muzani hanya menyampaikan sambutan kedatangan Presiden ke-6 RI Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Diketahui, pada sidang tahunan ini, Presiden Prabowo akan menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Presiden Prabowo juga akan menyampaikan pidato dalam Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025.
Kemudian Presiden akan menyampaikan keterangan pemerintah mengenai Rancangan Undang-undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya di rapat paripurna DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026. (H-3)
Alasan Hasto Kristiyanto kembali menjabat sebagai Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) karena tegak lurus dan berdedikasi tinggi kepada Megawati Sukarnoputri selaku ketua umum partai.
KETUA Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menunjuk kembali Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen PDIP untuk periode 2025–2030.
Undangan peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI untuk para mantan Presiden RI sedang dalam proses finalisasi,
Presiden Ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, dan Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), belum mengonfirmasi kehadiran mereka dalam Sidang Tahunan MPR
KETUA Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri menekankan pentingnya pemahaman sejarah dan refleksi perjuangan para pejuang bangsa Indonesia.
Berikut isi pidato lengkap Ketua MPR RI Ahmad Muzani dalam sidang tahunan.
KETUA DPR RI Puan Maharani menyinggung soal munculnya fenomena Negara Konoha, Indonesia Gelap, hingga bendera One Piece dalam kehidupan berdemokrasi saat sidang tahunan MPR
KETUA DPR RI Puan Maharani mengenakan kebaya bernuansa hijau limau dengan motif hokokai saat menghadiri rangkaian Sidang Tahunan MPR
KETUA MPR RI Ahmad Muzani mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berkomitmen terhadap agenda pemberantasan KKN sebagai refleksi kemerdekaan dalam sidang tahunan MPR RI
KETUA DPR RI, Puan Maharani tampil menawan dengan mengenakan kebaya bernuansa hijau dengan motif di beberapa bagian di Sidang Tahunan MPR 2025.
KETUA Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengharapkan adanya penekanan mengenai peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto.
