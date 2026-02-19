Puan Maharani Tegaskan Kehadiran Prabowo di KTT Gaza Demi Kemanusiaan, Bukan Pengakuan Israel

Presiden Prabowo Subianto membuka Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri di Istana Negara, Jakarta, Senin (9/2/2026).(Dok Puspen TNI)

KETUA DPR RI Puan Maharani memberikan dukungan penuh terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto yang menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Gaza, atau forum Board of Peace. Puan menegaskan bahwa kehadiran Indonesia di forum tersebut merupakan mandat konstitusi untuk ikut serta dalam perdamaian dunia.

"Ya yang pertama, bagaimana kemudian posisi kita, Indonesia, tetap bisa sejalan dengan posisi bebas aktif," ujar Puan dalam jumpa pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/2).

Menurut Puan, keberadaan delegasi Israel dalam forum yang sama tidak boleh menjadi alasan bagi Indonesia untuk absen. Justru, kehadiran Indonesia sangat penting untuk memastikan bahwa kepentingan rakyat Palestina dan desakan gencatan senjata tetap menjadi prioritas utama dalam pembahasan internasional.

Fokus pada Solusi Kemanusiaan

Puan Maharani menyampaikan bahwa situasi di Gaza saat ini sudah mencapai titik kritis yang membutuhkan tindakan nyata dari pemimpin dunia. Ia menilai langkah Prabowo hadir di KTT tersebut adalah bentuk nyata dari komitmen Indonesia yang tidak pernah luntur terhadap kemerdekaan Palestina.

"Kemudian, tentu saja kehadiran Presiden di situ untuk tetap mendukung kemerdekaan Palestina, bagaimana dan seperti apa, saya rasa Presiden sudah memiliki visi untuk bisa mendukung dan menjalankan politik bebas aktif tersebut dalam mewujudkan kemerdekaan Palestina," jelasnya.

Politisi PDI Perjuangan tersebut juga menambahkan bahwa diplomasi harus tetap berjalan di semua lini. Indonesia, menurutnya, harus berada di dalam ruangan keputusan besar dibuat agar suara pembelaan terhadap Palestina tidak hilang atau didominasi oleh pihak-pihak tertentu.

Konsistensi Politik Luar Negeri Indonesia

Meskipun Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, Puan mengingatkan bahwa dalam forum multilateral, pertemuan antar-negara dengan posisi politik yang berseberangan adalah hal yang lumrah demi mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu perdamaian dan penghentian kekerasan terhadap warga sipil.

Ia berharap kehadiran Presiden di forum Board of Peace dapat mempercepat penyaluran bantuan kemanusiaan dan membuka jalan bagi solusi dua negara yang selama ini diperjuangkan oleh Indonesia. (E-4)

