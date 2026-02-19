Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Dukung Langkah Presiden Prabowo di KTT BoP, Ketua Komisi I DPR: Satu Langkah Lebih Maju

Rahmatul Fajri
19/2/2026 23:36
Dukung Langkah Presiden Prabowo di KTT BoP, Ketua Komisi I DPR: Satu Langkah Lebih Maju
Presiden Prabowo Subianto.(Antara)

KETUA Komisi I DPR RI, Utut Adianto mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang menghadiri pertemuan Board of Peace (BoP) di Washington DC, Amerika Serikat. Utut menilai partisipasi Presiden Prabowo dalam forum tersebut merupakan tindakan nyata yang lebih progresif dibandingkan sekadar narasi dukungan.

Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa seluruh elemen bangsa, termasuk partai-partai politik, memiliki visi yang sama dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Namun, ia menekankan pentingnya langkah diplomasi konkret di tingkat internasional. 

"Pertama, kan kita semua mendukung Palestina, setuju kan? Kalau saya hitung demo teman-teman PKS pakai sal, sudah berpuluh kali. Itu wacana yang kita suarakan terus. Dan kami dari PDI Perjuangan sangat mendukung. Nah sekarang, Pak Prabowo melangkah. Kita kasih kesempatan dong," ujar Utut di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Kamis (19/2).

Baca juga : Puan Maharani Tegaskan Kehadiran Prabowo di KTT Gaza Demi Kemanusiaan, Bukan Pengakuan Israel

Utut menilai kehadiran Indonesia dalam meja perundingan BoP menunjukkan posisi tawar Indonesia di dunia global. Menurutnya, upaya diplomasi langsung jauh lebih efektif daripada sekadar menyuarakan aspirasi tanpa aksi lapangan.

"Kalau tanpa langkah itu kan hanya cuma 'yeye-yeye'. Kalau ini, Pak Prabowo melangkah. Ini sudah satu step lebih maju. Kita dukung," katanya.

Meski demikian, Utut mengingatkan pemerintah untuk tetap berhati-hati dalam memetakan dinamika konflik di Timur Tengah. Ia menyoroti kompleksitas konflik yang terlibat, mulai dari posisi Israel, Hamas, hingga otoritas pimpinan Mahmoud Abbas.

Utut menekankan bahwa keterlibatan Indonesia harus tetap dalam koridor perdamaian dan menghindari keterlibatan militer dalam konflik bersenjata di wilayah tersebut.

"Lapangannya kan bervariasi, ada varian Israel, Hamas, hingga Mahmoud Abbas. Pesan kita, jangan sampai kita terlibat dalam pertempuran," pungkas Utut. (E-4)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Putri yuliani
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved