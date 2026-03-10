Prabowo: Dunia Sedang Berbahaya, Indonesia Harus Bersatu

Presiden Prabowo Subianto(Dok. Biro Pers Sekretariat Presiden)

PRESIDEN Prabowo Subianto mengajak masyarakat menjaga persatuan di tengah situasi global yang dinilai semakin tidak menentu. Menurutnya, dunia saat ini menghadapi berbagai ketegangan yang berpotensi mengganggu stabilitas dan perdamaian.

Pesan itu disampaikan Prabowo saat memberikan amanat pada peringatan Nuzulul Quran tingkat kenegaraan di Istana Negara, Selasa (10/3).

Ia mengatakan situasi dunia saat ini dipenuhi ketidakpastian, bahkan bahaya, karena banyak konflik yang melibatkan kekuatan besar.

"Di tengah dunia sekarang yang penuh ketidakpastian bahkan penuh bahaya, di mana banyak pemimpin di dunia yang memiliki kekuatan besar tidak dengan lancar menjaga perdamaian yang kita perlukan, yang diperlukan oleh seluruh umat manusia," ujar Prabowo.

Dalam situasi seperti itu, ia menilai persatuan nasional menjadi hal penting agar Indonesia mampu menghadapi berbagai tantangan global.

"Kita sebagai bangsa Indonesia bersama banyak-banyak bangsa lain, kita perlu untuk menggalang persatuan di antara kita, untuk menggalang kerukunan di antara kita, untuk menghadapi keadaan penuh ketidakpastian ini, untuk menghadapi keadaan yang penuh bahaya ini," kata dia.

Prabowo menegaskan sebagai presiden ia memiliki tanggung jawab utama melindungi seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang latar belakang apa pun.

"Tugas saya sebagai Presiden Republik Indonesia adalah untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, seluruh rakyat Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia, apapun sukunya, apapun rasnya, apapun agamanya harus dilindungi, harus dijaga, harus diurus, harus dirawat, harus dibina," terangnya.

Ia juga menegaskan arah kebijakan luar negeri Indonesia tetap mengedepankan persahabatan dengan semua negara. Prabowo berkomitmen untuk memelihara persahabatan dan hubungan baik dengan semua negara dan semua kekuatan, dari yang paling besar hingga terkecil.

Menurut dia, menjaga perdamaian tidak cukup hanya dengan harapan, tetapi harus diiringi kerja keras untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan.

Prabowo juga menyinggung pentingnya memberantas praktik korupsi yang dinilainya menjadi penghambat kemajuan bangsa. "Tidak ada negara yang berhasil manakala pemerintahnya tidak mampu membersihkan diri dari korupsi," kata dia.

Karenanya, Kepala Negara mengajak seluruh elemen bangsa bekerja bersama menghadapi berbagai tantangan ke depan. "Mari kita bersatu, mari kita bekerja keras, mari kita amankan dan selamatkan seluruh rakyat kita," pungkasnya. (Z-10)