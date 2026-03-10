250 Tamu Undangan Hadiri Nuzulul Quran di Istana Negara

Istana Negara, Jakarta.(Antara)

PRESIDEN Prabowo Subianto menggelar Peringatan Nuzulul Quran Tingkat Kenegaraan Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi di Istana Negara, Selasa malam.

Acara yang dihadiri sekitar 250 tamu undangan itu dimulai pada pukul 19.30 WIB yang ditandai dengan kehadiran undangan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Tokoh agama sekaligus mantan Menteri Agama RI M. Quraish Shihab yang tiba di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pukul 19.00 WIB mengatakan bahwa kegiatan Nuzulul Quran diharapkan bisa memberi pesan damai.

"Saya malam ini menghadiri Nuzulul Quran, biar damai," katanya saat ditanya maksud kehadirannya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming dijadwalkan tiba di tempat acara sekitar pukul 20.00 WIB dan disambut para pejabat negara serta tokoh masyarakat yang hadir.

Rangkaian acara diawali dengan pembukaan oleh pembawa acara dari Istana, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Setelah itu, dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an dari Surah Al-Hasyr yang dilantunkan qari M. Zian Fahrezi, juara pertama Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Internasional Al-Ameed ke-3 di Karbala, Irak, pada tahun 2026.

Pembacaan ayat tersebut dilengkapi dengan saritilawah oleh Velly Syukron dari RRI Jakarta.

Selanjutnya, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan laporan mengenai penyelenggaraan peringatan Nuzulul Quran tingkat kenegaraan tahun ini.

Acara kemudian dilanjutkan dengan uraian hikmah Nuzulul Quran yang disampaikan oleh ulama dan cendekiawan Muslim Muhammad Quraish Shihab, yang diakhiri dengan doa bersama.

Puncak acara Nuzulul Quran ditandai dengan penyampaian amanat Presiden Prabowo Subianto.

Peringatan Nuzulul Quran tingkat kenegaraan ini turut dihadiri oleh para pimpinan lembaga negara, di antaranya Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin, serta Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Selain itu hadir pula pimpinan lembaga penyelenggara pemilu, yakni Ketua KPU Mochammad Afifuddin dan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja.

Turut hadir pula para menteri dan kepala badan kabinet, Ketua KPK Setyo Budiyanto, para wakil menteri, Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji Muhadjir Effendy, serta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

Kegiatan tersebut juga dihadiri perwakilan organisasi kemasyarakatan Islam, tokoh agama, perwakilan Kementerian Agama, serta puluhan anak yatim piatu yang diundang secara khusus untuk mengikuti peringatan Nuzulul Quran tahun ini.

Seluruh rangkaian acara berlangsung dengan khidmat dan ditutup sekitar pukul 21.00 WIB, setelah Presiden dan Wakil Presiden meninggalkan tempat acara. (Ant/P-3)