PENCERAMAH Prof. Imam Taufiq menekankan pentingnya memahami keagungan Al-Qur’an dalam momentum peringatan Nuzulul Quran. Menurutnya, peringatan tersebut tidak hanya menjadi pengingat peristiwa turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi juga momentum bagi umat Islam untuk menghadirkan nilai-nilai Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari.

Hal itu disampaikan Imam Taufiq saat memberikan tausiah dalam kegiatan Tarawih Keliling (Tarling) Ramadan 1447 H/2026 M putaran ke-10 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dirangkai dengan peringatan Nuzulul Quran tingkat Provinsi Jawa Tengah di Masjid At-Taqwa Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang, Senin (9/3).

Menurutnya, Al-Qur’an merupakan kalamullah yang memiliki keistimewaan, baik dari sisi bacaan maupun kandungannya.

“Al-Qur’an tidak hanya dibaca, tetapi juga dipahami dengan hati dan diwujudkan dalam perbuatan. Di situlah makna Nuzulul Quran yang sesungguhnya,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah, Sumarno, mengajak umat Islam memaksimalkan ibadah pada sepuluh hari terakhir Ramadan.

Ia mengatakan, Ramadan merupakan bulan yang selalu dinantikan umat Islam. Banyak orang berdoa agar dapat dipertemukan kembali dengan bulan penuh berkah tersebut. Karena itu, ketika kesempatan itu datang, umat Islam perlu memanfaatkannya sebaik mungkin.

“Kita semua tentu pernah berdoa agar dipertemukan kembali dengan Ramadan. Alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan lagi. Namun kita tidak tahu apakah masih akan dipertemukan dengan Ramadan berikutnya. Karena itu kesempatan ini harus kita isi dengan sebaik-baiknya,” katanya.

Menurut Sumarno, memasuki sepuluh hari terakhir Ramadan menjadi momentum untuk mengevaluasi target ibadah yang telah ditetapkan sejak awal bulan.

Ia menilai, semangat beribadah sebagian orang justru sering menurun menjelang Idulfitri. Hal itu dapat terlihat dari saf salat tarawih yang kerap semakin longgar ketika Ramadan memasuki hari-hari terakhir.

“Seharusnya semakin mendekati akhir Ramadan semangat kita semakin meningkat. Karena itu mari kita evaluasi target-target ibadah kita, apakah sudah tercapai atau masih perlu kita kejar di sisa Ramadan ini,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa Ramadan dikenal sebagai Syahrul Quran atau bulan Al-Qur’an. Karena itu masyarakat didorong untuk memperbanyak membaca Al-Qur’an, memahami kandungannya, serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

“Minimal selama Ramadan kita menargetkan khatam Al-Qur’an satu kali. Jika masih belum tercapai, sepuluh hari terakhir ini menjadi kesempatan untuk menuntaskannya,” jelasnya.

Selain itu, ia mengajak masyarakat mengoptimalkan berbagai amalan, seperti salat berjamaah, memperbanyak membaca Al-Qur’an, serta menghidupkan malam dengan ibadah. Salah satunya dengan menjaga konsistensi mengikuti salat Isya dan tarawih berjamaah hingga selesai.

“Salat Isya dan tarawih berjamaah sampai imam selesai pahalanya seperti salat semalam suntuk. Bahkan jika dilanjutkan dengan salat Subuh berjamaah dan berzikir hingga matahari terbit, pahalanya seperti haji dan umrah,” ungkapnya.

Tarawih Keliling Ramadan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merupakan agenda rutin yang digelar untuk mempererat silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat selama bulan suci.

Setelah putaran ke-10 di Masjid At-Taqwa Kantor Gubernur Jawa Tengah, kegiatan Tarling akan dilanjutkan pada putaran ke-11 di Masjid Al Hikmah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah pada Selasa (10/3). (HT/E-4)