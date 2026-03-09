Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Polda Jambi Geber Pembagian Takjil Ramadan

Solmi
09/3/2026 20:25
Polda Jambi Geber Pembagian Takjil Ramadan
Direktur Reskrimsus Polda Jambi Kombes Taufi Nurmandia (baju putih) ditemani Kabid Humas Kombes Erlan Munaji, Senin petang (9/3), membagikan Takjil Ramadan kepada warga yang melintas di kawasan Mapolda Jambi.(MI/Solmi)

MENYEMARAKKAN Bulan Suci Ramadan 1447 H, Polda Jambi Senin petang (9/3), mendistribusikan ratusan paket Takjil Ramadan kepada masyarakat yang melintas di seputaran Mapolda Jambi. Kegiatan yang digawangi Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) dan Bidang Humas itu disambut antusiasme warga.

Pembagian paket makanan dan minuman untuk berbuka puasa tersebut dipimpin langsung oleh Direktur Reskrimsus Komisaris Besar Taufik Nurmandia dan Kabid Humas Komisaris Besar Erlan Munaji. 

Menurut Kabid Humas Erlan Munaji, pembagian takjil gratis itu merupakan wujud kepedulian Polri, khususnya Polda Jambi, terhadap masyarakat yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. 

Baca juga : Kolaborasi Hadirkan Kebahagiaan Ramadan untuk Anak Yatim

“Sekaligus aksi berbagi ini bertujuan untuk mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat. Rutin kita laksanakan selama Ramadan ini. Dilakukan silih-berganti, melibatkan seluruh Satker di Polda Jambi,” jelas Erlan.

Diharapkan Erlan, kegiatan yang dimulai semenjak awal Ramadan tersebut, dapat menumbuhkan semangat kebersamaan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri yang senantiasa berusaha hadir di tengah masyarakat.(SL/E-4) 

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Putri yuliani
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved