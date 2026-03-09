Polda Jambi Geber Pembagian Takjil Ramadan

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
MENYEMARAKKAN Bulan Suci Ramadan 1447 H, Polda Jambi Senin petang (9/3), mendistribusikan ratusan paket Takjil Ramadan kepada masyarakat yang melintas di seputaran Mapolda Jambi. Kegiatan yang digawangi Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) dan Bidang Humas itu disambut antusiasme warga.
Pembagian paket makanan dan minuman untuk berbuka puasa tersebut dipimpin langsung oleh Direktur Reskrimsus Komisaris Besar Taufik Nurmandia dan Kabid Humas Komisaris Besar Erlan Munaji.
Menurut Kabid Humas Erlan Munaji, pembagian takjil gratis itu merupakan wujud kepedulian Polri, khususnya Polda Jambi, terhadap masyarakat yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan.
“Sekaligus aksi berbagi ini bertujuan untuk mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat. Rutin kita laksanakan selama Ramadan ini. Dilakukan silih-berganti, melibatkan seluruh Satker di Polda Jambi,” jelas Erlan.
Diharapkan Erlan, kegiatan yang dimulai semenjak awal Ramadan tersebut, dapat menumbuhkan semangat kebersamaan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri yang senantiasa berusaha hadir di tengah masyarakat.(SL/E-4)
KEPOLISIAN Resor Klaten, Jawa Tengah, membagikan takjil kepada anak panti asuhan dan masyarakat umum menjelang buka puasa Ramadan 1446 H.
Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan dan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama.
PERUBAHAN rutinitas selama bulan Ramadan tidak hanya memengaruhi pola makan dan jam tidur, tetapi juga kondisi kulit dan rambut.
DALAM semangat berbagi di bulan ramadan, Adapundi (PT Info Tekno Siaga) kembali mengadakan program CSR bertajuk “Pundi Kebaikan Ramadan”.
Kolaborasi Hadirkan Kebahagiaan Ramadan untuk Anak Yatim
Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi pemantik semangat bagi komunitas lain
Inovasi ini bertujuan mempercepat distribusi bahan pokok ke wilayah yang mengalami kendala pasokan atau lonjakan harga signifikan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved