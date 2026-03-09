Polda Jambi Geber Pembagian Takjil Ramadan

Direktur Reskrimsus Polda Jambi Kombes Taufi Nurmandia (baju putih) ditemani Kabid Humas Kombes Erlan Munaji, Senin petang (9/3), membagikan Takjil Ramadan kepada warga yang melintas di kawasan Mapolda Jambi.(MI/Solmi)

MENYEMARAKKAN Bulan Suci Ramadan 1447 H, Polda Jambi Senin petang (9/3), mendistribusikan ratusan paket Takjil Ramadan kepada masyarakat yang melintas di seputaran Mapolda Jambi. Kegiatan yang digawangi Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) dan Bidang Humas itu disambut antusiasme warga.

Pembagian paket makanan dan minuman untuk berbuka puasa tersebut dipimpin langsung oleh Direktur Reskrimsus Komisaris Besar Taufik Nurmandia dan Kabid Humas Komisaris Besar Erlan Munaji.

Menurut Kabid Humas Erlan Munaji, pembagian takjil gratis itu merupakan wujud kepedulian Polri, khususnya Polda Jambi, terhadap masyarakat yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan.

Baca juga : Kolaborasi Hadirkan Kebahagiaan Ramadan untuk Anak Yatim

“Sekaligus aksi berbagi ini bertujuan untuk mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat. Rutin kita laksanakan selama Ramadan ini. Dilakukan silih-berganti, melibatkan seluruh Satker di Polda Jambi,” jelas Erlan.

Diharapkan Erlan, kegiatan yang dimulai semenjak awal Ramadan tersebut, dapat menumbuhkan semangat kebersamaan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri yang senantiasa berusaha hadir di tengah masyarakat.(SL/E-4)