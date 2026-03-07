Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Tekan Tawuran dan Balap Liar, Polres Metro Depok Gelar Night Run Ramadan 2026

Kisar Rajagukguk
07/3/2026 12:08
Tekan Tawuran dan Balap Liar, Polres Metro Depok Gelar Night Run Ramadan 2026
Ilustrasi .(Antara)

POLRES Metro Depok menggandeng Pemerintah Kota Depok menggelar kegiatan Night Run Ramadan 2026. Inisiatif lari malam ini dirancang sebagai langkah preventif untuk menekan angka tawuran remaja dan balap liar yang kerap marak selama bulan suci.

Kapolres Metro Depok Komisaris Besar Abdul Waras, mengungkapkan bahwa konsep ini bertujuan memberikan wadah positif bagi generasi muda sekaligus memberikan pengalaman olahraga yang menyegarkan guna melepas stres setelah beraktivitas seharian.

"Kegiatan ini dilakukan untuk mewadahi minat dan mencegah terjadinya tawuran dan balap liar," kata Waras, Jumat (6/3).

Baca juga : Tambah Berkah Ramadan untuk Para Ibu, Sandiaga Uno Gelar Pelatihan Wirausaha

Wadah Kreativitas Remaja
Waras menjelaskan, Night Run merupakan upaya kepolisian untuk mendekatkan diri dengan masyarakat. Alih-alih melakukan tindakan represif, Polri memilih pendekatan persuasif untuk mengantisipasi potensi kenakalan remaja.

"Melalui kegiatan positif seperti olahraga, diharapkan generasi muda dapat menyalurkan energi dan bakatnya secara sehat dan bermanfaat," ujarnya.

Kegiatan ini juga menjadi respons langsung atas fenomena balap lari liar yang sering menutup akses jalan umum dan membahayakan keselamatan. Dengan fasilitasi resmi, diharapkan keamanan peserta dan pengguna jalan tetap terjamin.

Baca juga : Israel Tutup Total Masjid Al-Aqsa bagi Jemaah Salat Jumat

"Karena banyaknya anak dan remaja yang melakukan balap lari liar, sehingga kami pihak kepolisian memfasilitasi dengan pengamanan sesuai SOP tentunya,” tambah Waras.

Jaga Ketertiban Lingkungan
Selain fokus pada pemuda, Kapolres turut mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk aktif menjaga kondusivitas wilayah selama Ramadan 2026.

"Diharapkan warga tidak melakukan aktivitas negatif yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan, seperti balap liar maupun tawuran," tegasnya.

Program ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga instrumen sosial untuk memperbaiki suasana hati (mood) warga di tengah menjalankan ibadah puasa. (KG/P-2)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Eksa
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved