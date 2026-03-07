Tekan Tawuran dan Balap Liar, Polres Metro Depok Gelar Night Run Ramadan 2026

Headline
POLRES Metro Depok menggandeng Pemerintah Kota Depok menggelar kegiatan Night Run Ramadan 2026. Inisiatif lari malam ini dirancang sebagai langkah preventif untuk menekan angka tawuran remaja dan balap liar yang kerap marak selama bulan suci.
Kapolres Metro Depok Komisaris Besar Abdul Waras, mengungkapkan bahwa konsep ini bertujuan memberikan wadah positif bagi generasi muda sekaligus memberikan pengalaman olahraga yang menyegarkan guna melepas stres setelah beraktivitas seharian.
"Kegiatan ini dilakukan untuk mewadahi minat dan mencegah terjadinya tawuran dan balap liar," kata Waras, Jumat (6/3).
Wadah Kreativitas Remaja
Waras menjelaskan, Night Run merupakan upaya kepolisian untuk mendekatkan diri dengan masyarakat. Alih-alih melakukan tindakan represif, Polri memilih pendekatan persuasif untuk mengantisipasi potensi kenakalan remaja.
"Melalui kegiatan positif seperti olahraga, diharapkan generasi muda dapat menyalurkan energi dan bakatnya secara sehat dan bermanfaat," ujarnya.
Kegiatan ini juga menjadi respons langsung atas fenomena balap lari liar yang sering menutup akses jalan umum dan membahayakan keselamatan. Dengan fasilitasi resmi, diharapkan keamanan peserta dan pengguna jalan tetap terjamin.
"Karena banyaknya anak dan remaja yang melakukan balap lari liar, sehingga kami pihak kepolisian memfasilitasi dengan pengamanan sesuai SOP tentunya,” tambah Waras.
Jaga Ketertiban Lingkungan
Selain fokus pada pemuda, Kapolres turut mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk aktif menjaga kondusivitas wilayah selama Ramadan 2026.
"Diharapkan warga tidak melakukan aktivitas negatif yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan, seperti balap liar maupun tawuran," tegasnya.
Program ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga instrumen sosial untuk memperbaiki suasana hati (mood) warga di tengah menjalankan ibadah puasa. (KG/P-2)
