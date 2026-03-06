Israel Tutup Total Masjid Al-Aqsa bagi Jemaah Salat Jumat

Israel telah memberlakukan pembatasan salat di kompleks Masjid Al-Aqsa bahkan sebelum melancarkan serangan terhadap Iran.(Ahmad Gharabli/AFP)

OTORITAS Israel secara resmi membatalkan pelaksanaan salat Jumat di Masjid Al-Aqsa, Yerusalem Timur yang diduduki. Kebijakan ini merupakan rangkaian pembatasan terbaru yang diberlakukan Israel di situs suci ketiga umat Islam tersebut sejak awal bulan suci Ramadan.

Kepala Administrasi Sipil Israel, Brigadir Jenderal Hisham Ibrahim, menyatakan melalui platform militer Al Munasiq pada Kamis (5/3), bahwa keputusan tersebut diambil menyusul serangan balasan yang diluncurkan Iran terhadap Israel dan wilayah regional sekitarnya.

Sejak pecahnya konflik terbuka antara Israel yang didukung Amerika Serikat melawan Iran, akses menuju Kota Tua Yerusalem ditutup total bagi publik. Hanya penduduk setempat dan pemilik toko yang diizinkan melintasi barikade keamanan.

Eksploitasi Momentum Konflik

Langkah sepihak ini mendapat kecaman keras dari Imam Besar Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Sabri. Ia menegaskan bahwa penutupan rumah ibadah tersebut tidak memiliki dasar pembenaran yang kuat.

"Otoritas pendudukan mengeksploitasi setiap kesempatan yang ada untuk menutup Al-Aqsa. Tindakan ini sepenuhnya tidak dapat dibenarkan," tegas Syekh Sabri dalam wawancaranya kepada Al Jazeera.

Meskipun Israel berdalih atas faktor keamanan akibat eskalasi dengan Teheran, berbagai pihak mencatat bahwa pembatasan akses terhadap warga Palestina di Al-Aqsa sebenarnya telah terjadi jauh sebelum perang dengan Iran meletus. Kebijakan ini dikhawatirkan akan semakin menyulut kemarahan umat muslim di tengah suasana bulan suci Ramadan. (B-3)