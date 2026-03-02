UEA Gratiskan Hotel dan Tiket Pesawat bagi 20.000 Wisatawan yang Terjebak Konflik

Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) menggratiskan biaya penginapan, makan, hingga tiket pesawat bagi 20.000 turis yang terjebak akibat penutupan ruang udara pasca-serangan rudal.(Media Sosial X)

PEMERINTAH Uni Emirat Arab (UEA) mengambil langkah luar biasa dengan menanggung seluruh biaya akomodasi, konsumsi, hingga penerbangan bagi sekitar 20.000 wisatawan yang terjebak di wilayahnya. Kebijakan ini diambil menyusul gangguan penerbangan massal akibat konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel.

Ketegangan di kawasan tersebut, yang ditandai dengan serangan rudal baru-baru ini, telah menyebabkan penutupan ruang udara secara mendadak. Akibatnya, ribuan pelancong di Dubai dan Abu Dhabi terlantar karena pembatalan jadwal penerbangan internasional.

Tanggung Seluruh Fasilitas Wisatawan

Otoritas Dubai dan Abu Dhabi secara resmi telah menginstruksikan pihak hotel untuk memperpanjang masa inap tamu yang terdampak secara cuma-cuma. Program bantuan ini mencakup biaya penginapan di hotel, penyediaan makanan, hingga pengaturan ulang tiket pesawat (rebooking) tanpa biaya tambahan.

Langkah ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab kemanusiaan sekaligus menjaga reputasi UEA sebagai pusat pariwisata dunia. Pemerintah setempat memastikan bahwa para pelancong yang tidak dapat meninggalkan negara tersebut akan mendapatkan layanan maksimal hingga situasi kembali aman untuk penerbangan keluar.

Panduan Bagi Wisatawan yang Terdampak

Bagi para turis yang saat ini masih berada di Uni Emirat Arab, pemerintah telah mengeluarkan panduan khusus untuk membantu mereka mendapatkan hak-haknya:

Penginapan Gratis: Wisatawan disarankan untuk berkoordinasi dengan pihak hotel tempat mereka menginap. Pemerintah Abu Dhabi dan Dubai telah menjamin akan menutupi biaya perpanjangan masa tinggal tersebut.

Ketentuan Makan: Biaya makanan selama masa perpanjangan akan disediakan oleh pihak akomodasi di bawah pengawasan otoritas setempat.

Refund dan Rebooking: Penumpang pesawat yang penerbangannya dibatalkan berhak mendapatkan pengembalian dana penuh atau penjadwalan ulang gratis.

Koordinasi Maskapai: Maskapai penerbangan utama seperti Emirates dan Etihad terus memberikan pembaruan berkala terkait pembukaan kembali rute udara.

Apresiasi Atas Respons Cepat

Langkah proaktif UEA ini mendapatkan sorotan positif di tengah ketidakpastian keamanan di Timur Tengah. Keputusan untuk membiayai kebutuhan 20.000 orang tersebut dianggap sebagai respons krisis yang cepat dalam melindungi sektor pariwisata.

Hingga saat ini, otoritas penerbangan sipil UEA masih terus memantau situasi ruang udara di kawasan. Wisatawan diimbau untuk tetap berada di penginapan masing-masing dan mengikuti petunjuk dari otoritas setempat melalui saluran komunikasi resmi. (Time of India/Dubaieye/Gulfnews/Z-2)