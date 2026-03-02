UEA Gratiskan Hotel dan Tiket Pesawat bagi 20.000 Wisatawan yang Terjebak Konflik

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
PEMERINTAH Uni Emirat Arab (UEA) mengambil langkah luar biasa dengan menanggung seluruh biaya akomodasi, konsumsi, hingga penerbangan bagi sekitar 20.000 wisatawan yang terjebak di wilayahnya. Kebijakan ini diambil menyusul gangguan penerbangan massal akibat konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel.
Ketegangan di kawasan tersebut, yang ditandai dengan serangan rudal baru-baru ini, telah menyebabkan penutupan ruang udara secara mendadak. Akibatnya, ribuan pelancong di Dubai dan Abu Dhabi terlantar karena pembatalan jadwal penerbangan internasional.
Otoritas Dubai dan Abu Dhabi secara resmi telah menginstruksikan pihak hotel untuk memperpanjang masa inap tamu yang terdampak secara cuma-cuma. Program bantuan ini mencakup biaya penginapan di hotel, penyediaan makanan, hingga pengaturan ulang tiket pesawat (rebooking) tanpa biaya tambahan.
Langkah ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab kemanusiaan sekaligus menjaga reputasi UEA sebagai pusat pariwisata dunia. Pemerintah setempat memastikan bahwa para pelancong yang tidak dapat meninggalkan negara tersebut akan mendapatkan layanan maksimal hingga situasi kembali aman untuk penerbangan keluar.
Bagi para turis yang saat ini masih berada di Uni Emirat Arab, pemerintah telah mengeluarkan panduan khusus untuk membantu mereka mendapatkan hak-haknya:
Langkah proaktif UEA ini mendapatkan sorotan positif di tengah ketidakpastian keamanan di Timur Tengah. Keputusan untuk membiayai kebutuhan 20.000 orang tersebut dianggap sebagai respons krisis yang cepat dalam melindungi sektor pariwisata.
Hingga saat ini, otoritas penerbangan sipil UEA masih terus memantau situasi ruang udara di kawasan. Wisatawan diimbau untuk tetap berada di penginapan masing-masing dan mengikuti petunjuk dari otoritas setempat melalui saluran komunikasi resmi. (Time of India/Dubaieye/Gulfnews/Z-2)
Terkait biaya, visa turis 30 hari dikenakan biaya sebesar AED200 (sekitar Rp840.000), sedangkan untuk masa tinggal 60 hari dikenakan AED300 (sekitar Rp1.260.000).
Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Turki, Mehmet Nuri Ersoy, mengungkapkan bahwa negara tersebut berhasil menyambut 64 juta pengunjung sepanjang 2025.
BALI belakangan ini menjadi sorotan lantaran disebut sepi oleh kunjungan turis. PT Angkasa Pura merilis data resmi pada Rabu 24 Desember 2025 jelang natal
Daya tarik utama Gerbang Handara adalah kesempatan untuk mengabadikan momen di depan gerbang yang menawan.
Duber Musin bangga atas penayangan film dokumenter Bali Île de Merveilles (Bali, Pulau Keajaiban).
Departemen Luar Negeri AS mewajibkan diplomat non-darurat meninggalkan Arab Saudi menyusul serangan drone. Inggris turut siapkan penerbangan evakuasi dari Dubai.
Penerbangan tersebut merupakan penerbangan pertama Emirates dari Denpasar ke Dubai setelah penutupan ruang udara dan dampak konflik Timur Tengah antara AS-Israel dengan Iran.
Korps Garda Revolusi Iran menargetkan kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan markas Angkatan Udara Israel dengan rudal Khyber.
Laporan lengkap kerusakan infrastruktur di Dubai, termasuk Bandara DXB dan Burj Al Arab, pasca serangan balasan Iran Maret 2026.
Terkait biaya, visa turis 30 hari dikenakan biaya sebesar AED200 (sekitar Rp840.000), sedangkan untuk masa tinggal 60 hari dikenakan AED300 (sekitar Rp1.260.000).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved