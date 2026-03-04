Gaet Pengguna Baru Lewat Kampanye Ramadan Bagi-bagi THR dan Umrah

Ilustrasi(MI/Hendri Kremer )

PLATFORM perdagangan aset kripto OSL Indonesia resmi meluncurkan kampanye spesial menyambut bulan suci Ramadan bertajuk 'THR Tiap Hari, Umrah Gratis Menanti'. Program tersebut menawarkan insentif harian bagi pengguna aktif serta hadiah utama berupa perjalanan ibadah umrah selama sembilan hari.

Head of Marketing OSL Indonesia, Vincent, menjelaskan bahwa inisiatif ini bertujuan untuk memberikan nilai tambah bagi komunitas trader kripto di Indonesia selama bulan puasa. Program itu dijadwalkan berlangsung mulai 5 Maret 2026 pukul 00.00 WIB hingga 25 Maret 2026 pukul 23.59 WIB.

"Kami menghadirkan kesempatan bagi seluruh pengguna, baik lama maupun baru, untuk mendapatkan THR harian melalui fitur Cryptobox serta memperebutkan hadiah utama Umrah bagi mereka dengan volume perdagangan tertinggi," ujar Vincent melalui keterangannya, Rabu (4/3).

Melalui fitur Cryptobox di aplikasi OSL, sebanyak 100 pemenang setiap hari berkesempatan mendapatkan THR sebesar Rp75.000. Hadiah itu dibagikan dengan sistem first-come, first-served bagi pengguna yang telah menyelesaikan tugas harian. Sistem kuota akan diperbarui (reset) setiap hari pada pukul 00.00 WIB. Pengguna diimbau untuk segera menyelesaikan tugas harian sebelum kuota 100 orang terpenuhi.

Grand Prize Umrah 9 Hari

Daya tarik utama kampanye ini adalah hadiah perjalanan Umrah gratis selama 9 hari bagi satu pemenang dengan total volume trading tertinggi selama periode promo. OSL Indonesia akan menampilkan papan peringkat (leaderboard) yang diperbarui setiap hari pukul 18.00 WIB melalui akun Instagram resmi mereka.

Vincent menambahkan, bagi pemenang non-Muslim, OSL menyediakan alternatif hadiah berupa uang tunai dengan nilai yang telah ditentukan.

Syarat Partisipasi bagi Pengguna Baru dan Lama

OSL menetapkan skema partisipasi yang berbeda guna menjaga keadilan bagi seluruh pengguna. Untuk pengguna baru wajib melakukan deposit minimal Rp250.000 dan mencapai volume trading minimal Rp500.000. Sedangkan pengguna lama diwajibkan mencapai volume trading harian minimal Rp2.500.000. Perhitungan volume perdagangan tersebut mencakup seluruh pasangan aset kripto yang tersedia di platform OSL Indonesia.

Komitmen Transparansi dan Fair Play

Pihak OSL menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan platform. Vincent menegaskan bahwa perusahaan akan menindak tegas segala bentuk manipulasi.

"Kami berhak mendiskualifikasi peserta yang terindikasi melakukan penyalahgunaan, seperti wash trading, penggunaan banyak akun (multi-account), atau manipulasi volume perdagangan. Keputusan pemenang didasarkan pada catatan sistem resmi dan bersifat mutlak," tegasnya.

Perjalanan Umrah akan diatur sepenuhnya oleh OSL melalui agen perjalanan resmi yang ditunjuk, dan hadiah ini tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain. (E-4)