10 Kebijakan Baru Umrah yang DItetapkan Kemenhaj di Tengah Krisis Timur Tengah

Headline
KEMENTERIAN Haji dan Umrah (Kemenhaj) bergerak cepat merespons dinamika keamanan di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada perjalanan ibadah umrah. Dalam pertemuan lintas sektoral yang digelar pada Selasa (3/3), pemerintah bersama pemangku kepentingan menyepakati 10 langkah strategis mitigasi risiko.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Perhubungan, perusahaan penerbangan, serta asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).
Fokus utama pertemuan ini adalah membangun sinergi untuk memastikan perlindungan maksimal bagi jemaah Indonesia di tengah situasi global yang tidak menentu pada tahun 2026 ini.
Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Puji Raharjo, menegaskan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah didasari pada perlindungan nyawa jemaah. Menurutnya, situasi di Timur Tengah memerlukan respons cepat agar tidak merugikan jemaah secara materi maupun keselamatan.
“Kerangka berpikir kita jelas, keselamatan jemaah adalah yang utama. Penundaan bukanlah pembatalan, melainkan langkah mitigasi risiko. Dan ini menunjukkan negara hadir untuk memastikan pelindungan, kepastian, dan ketenangan bagi seluruh jemaah,” ungkap Puji Raharjo dalam keterangan resminya, Rabu (4/3).
Sebelumnya, Kemenhaj telah mengeluarkan imbauan resmi agar jemaah yang belum berangkat dapat menunda perjalanan mereka hingga ruang udara di kawasan transit maupun tujuan dinilai benar-benar kondusif.
Berdasarkan hasil rapat koordinasi tersebut, berikut adalah 10 poin kesepakatan bersama untuk mitigasi dampak situasi di Timur Tengah:
Bagi Anda yang memiliki jadwal keberangkatan umrah dalam waktu dekat, disarankan untuk segera menghubungi pihak travel (PPIU) masing-masing untuk memastikan status penerbangan dan opsi penundaan sesuai kesepakatan di atas.
Pemerintah memastikan bahwa koordinasi lintas sektor akan terus diperkuat guna menjaga keselamatan, kenyamanan, dan kepastian pelayanan bagi jemaah umrah Indonesia di tengah dinamika geopolitik global. (Z-10)
