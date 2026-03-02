Jadwal Buka Puasa Surabaya 2 Maret 2026, Maghrib 12 Ramadan 1447

Ilustrasi.(Freepik)

BAGI umat Muslim di wilayah Kota Surabaya dan sekitarnya, mengetahui waktu berbuka puasa yang akurat sangat penting untuk menyempurnakan ibadah di bulan suci Ramadan. Hari ini, Senin, 2 Maret 2026, bertepatan dengan 12 Ramadan 1447 H.

Berdasarkan data resmi dari Kementerian Agama (Kemenag) RI, berikut adalah jadwal lengkap imsakiyah dan waktu shalat untuk wilayah Surabaya:

Waktu Shalat Jam (WIB) Imsak 04:08 Subuh 04:18 Zuhur 11:45 Asar 14:45 Maghrib (Buka Puasa) 17:51 Isya 19:01

Waktu Maghrib pada pukul 17:51 WIB menjadi penanda bagi warga Surabaya untuk membatalkan puasa. Disarankan untuk segera berbuka saat adzan berkumandang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW.

Doa Buka Puasa:

"Allahumma laka shumtu wa bika aamantu wa 'ala rizqika afthartu. Birahmatika yaa arhamar raahimiin."

(Ya Allah, untuk-Mu aku berpuasa, dan kepada-Mu aku beriman, dan dengan rezeki-Mu aku berbuka. Dengan rahmat-Mu wahai Yang Maha Penyayang).

