Jadwal Buka Puasa Surabaya 2 Maret 2026, Maghrib 12 Ramadan 1447

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
BAGI umat Muslim di wilayah Kota Surabaya dan sekitarnya, mengetahui waktu berbuka puasa yang akurat sangat penting untuk menyempurnakan ibadah di bulan suci Ramadan. Hari ini, Senin, 2 Maret 2026, bertepatan dengan 12 Ramadan 1447 H.
Berdasarkan data resmi dari Kementerian Agama (Kemenag) RI, berikut adalah jadwal lengkap imsakiyah dan waktu shalat untuk wilayah Surabaya:
|Waktu Shalat
|Jam (WIB)
|Imsak
|04:08
|Subuh
|04:18
|Zuhur
|11:45
|Asar
|14:45
|Maghrib (Buka Puasa)
|17:51
|Isya
|19:01
Waktu Maghrib pada pukul 17:51 WIB menjadi penanda bagi warga Surabaya untuk membatalkan puasa. Disarankan untuk segera berbuka saat adzan berkumandang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW.
Ingin tahu jadwal imsakiyah untuk Surabaya dan sekitarnya selama sebulan penuh Ramadan 2026? Klik saja artikel ini. Selamat menjalankan ibadah puasa dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. (I-2)
Cek jadwal buka puasa Surabaya hari ini Senin, 9 Maret 2026. Maghrib pukul 17.48 WIB. Lengkap dengan doa buka puasa dan jadwal imsakiyah.
Simak jadwal Maghrib dan buka puasa di Kota Surabaya hari ini, Jumat 6 Maret 2026 (16 Ramadan 1447 H). Lengkap dengan jadwal Imsakiyah dan doa buka puasa.
Cek jadwal Maghrib Surabaya hari ini, Kamis 5 Maret 2026 (15 Ramadan 1447 H). Lengkap dengan jadwal Imsakiyah, Subuh, dan doa buka puasa resmi Kemenag.
Cek jadwal Maghrib Surabaya hari ini Rabu, 4 Maret 2026 (14 Ramadan 1447 H). Lengkap dengan waktu Imsak, Subuh, dan jadwal sholat Kemenag terbaru.
Jadwal Imsak dan Subuh di Surabaya hari ini, Senin 2 Maret 2026 (12 Ramadan 1447 H). Cek waktu sholat lengkap dan doa niat puasa di sini.
Cek jadwal Maghrib Surabaya hari ini Rabu, 4 Maret 2026 (14 Ramadan 1447 H). Lengkap dengan waktu Imsak, Subuh, dan jadwal sholat Kemenag terbaru.
Cek jadwal Maghrib dan buka puasa Surabaya hari ini, Senin 23 Februari 2026. Lengkap dengan doa berbuka dan peringatan cuaca BMKG.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved