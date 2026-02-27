Headline
Jadwal Buka Puasa Surabaya Hari ini 27 Februari 2026: Maghrib Jam Berapa?

Media Indonesia
27/2/2026 16:23
Jadwal Buka Puasa Surabaya Hari ini 27 Februari 2026: Maghrib Jam Berapa?
Ilustrasi.(Freepik)

UMAT Muslim di Kota Surabaya kini memasuki hari kesembilan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah pada hari ini, Jumat, 27 Februari 2026. Mengetahui jadwal buka puasa yang akurat sangat penting agar ibadah berjalan tertib sesuai tuntunan syariat.

Berdasarkan data resmi dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kementerian Agama RI, berikut jadwal lengkap waktu salat dan buka puasa untuk wilayah Kota Surabaya dan sekitarnya pada hari ini:

Ibadah Waktu (WIB)
Imsak 04:08 WIB
Subuh 04:18 WIB
Zuhur 11:45 WIB
Asar 14:48 WIB
Maghrib (Buka Puasa) 17:53 WIB
Isya 19:02 WIB

Doa Berbuka Puasa Sesuai Sunnah

Saat adzan Maghrib berkumandang pada pukul 17:53 WIB nanti, umat Muslim disunnahkan untuk segera membatalkan puasa. Berikut doa berbuka puasa yang diajarkan Rasulullah SAW:

Baca juga : Jadwal Buka Puasa 6 Ramadan 1447 untuk Surabaya 24 Februari 2026

"Dzahabaz zhama'u wabtallatil 'uruuqu wa tsabatal ajru in sya Allah."
Artinya: "Telah hilang rasa haus, dan urat-urat telah basah, serta pahala telah tetap, insya Allah." (HR. Abu Dawud).

Tips Berbuka Sehat di Pekan Kedua Ramadan

Memasuki hari ke-9, tubuh biasanya sudah mulai beradaptasi dengan pola puasa. Namun, warga Surabaya diimbau untuk tetap menjaga pola makan saat berbuka:

  • Hindari Minuman Terlalu Dingin: Langsung minum air es saat berbuka dapat mengejutkan lambung yang kosong selama belasan jam.
  • Awali dengan Kurma: Mengikuti sunnah dengan mengonsumsi 3 butir kurma untuk mengembalikan kadar gula darah secara instan namun alami.
  • Cukupi Hidrasi: Gunakan pola 2-4-2 (2 gelas saat berbuka, 4 gelas malam hari, 2 gelas saat sahur) untuk mencegah dehidrasi.

Demikian informasi jadwal buka puasa Surabaya hari ini, 27 Februari 2026. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah SWT.

Ingin tahu jadwal imsakiyah untuk Surabaya dan sekitarnya selama sebulan penuh Ramadan 2026? Klik saja artikel ini. Selamat menjalankan ibadah puasa dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. (I-2)



Editor : Wisnu Arto Subari
