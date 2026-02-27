Jadwal Buka Puasa Surabaya Hari ini 27 Februari 2026: Maghrib Jam Berapa?

Ilustrasi.(Freepik)

UMAT Muslim di Kota Surabaya kini memasuki hari kesembilan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah pada hari ini, Jumat, 27 Februari 2026. Mengetahui jadwal buka puasa yang akurat sangat penting agar ibadah berjalan tertib sesuai tuntunan syariat.

Berdasarkan data resmi dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kementerian Agama RI, berikut jadwal lengkap waktu salat dan buka puasa untuk wilayah Kota Surabaya dan sekitarnya pada hari ini:

Ibadah Waktu (WIB) Imsak 04:08 WIB Subuh 04:18 WIB Zuhur 11:45 WIB Asar 14:48 WIB Maghrib (Buka Puasa) 17:53 WIB Isya 19:02 WIB

Doa Berbuka Puasa Sesuai Sunnah

Saat adzan Maghrib berkumandang pada pukul 17:53 WIB nanti, umat Muslim disunnahkan untuk segera membatalkan puasa. Berikut doa berbuka puasa yang diajarkan Rasulullah SAW:

"Dzahabaz zhama'u wabtallatil 'uruuqu wa tsabatal ajru in sya Allah."

Artinya: "Telah hilang rasa haus, dan urat-urat telah basah, serta pahala telah tetap, insya Allah." (HR. Abu Dawud).

Tips Berbuka Sehat di Pekan Kedua Ramadan

Memasuki hari ke-9, tubuh biasanya sudah mulai beradaptasi dengan pola puasa. Namun, warga Surabaya diimbau untuk tetap menjaga pola makan saat berbuka:

Hindari Minuman Terlalu Dingin: Langsung minum air es saat berbuka dapat mengejutkan lambung yang kosong selama belasan jam.

Langsung minum air es saat berbuka dapat mengejutkan lambung yang kosong selama belasan jam. Awali dengan Kurma: Mengikuti sunnah dengan mengonsumsi 3 butir kurma untuk mengembalikan kadar gula darah secara instan namun alami.

Mengikuti sunnah dengan mengonsumsi 3 butir kurma untuk mengembalikan kadar gula darah secara instan namun alami. Cukupi Hidrasi: Gunakan pola 2-4-2 (2 gelas saat berbuka, 4 gelas malam hari, 2 gelas saat sahur) untuk mencegah dehidrasi.

Demikian informasi jadwal buka puasa Surabaya hari ini, 27 Februari 2026. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah SWT.

Demikian informasi jadwal buka puasa Surabaya hari ini, 27 Februari 2026. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah SWT.