Jadwal Buka Puasa Surabaya Hari ini 27 Februari 2026: Maghrib Jam Berapa?

UMAT Muslim di Kota Surabaya kini memasuki hari kesembilan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah pada hari ini, Jumat, 27 Februari 2026. Mengetahui jadwal buka puasa yang akurat sangat penting agar ibadah berjalan tertib sesuai tuntunan syariat.
Berdasarkan data resmi dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kementerian Agama RI, berikut jadwal lengkap waktu salat dan buka puasa untuk wilayah Kota Surabaya dan sekitarnya pada hari ini:
|Ibadah
|Waktu (WIB)
|Imsak
|04:08 WIB
|Subuh
|04:18 WIB
|Zuhur
|11:45 WIB
|Asar
|14:48 WIB
|Maghrib (Buka Puasa)
|17:53 WIB
|Isya
|19:02 WIB
Saat adzan Maghrib berkumandang pada pukul 17:53 WIB nanti, umat Muslim disunnahkan untuk segera membatalkan puasa. Berikut doa berbuka puasa yang diajarkan Rasulullah SAW:
"Dzahabaz zhama'u wabtallatil 'uruuqu wa tsabatal ajru in sya Allah."
Artinya: "Telah hilang rasa haus, dan urat-urat telah basah, serta pahala telah tetap, insya Allah." (HR. Abu Dawud).
Memasuki hari ke-9, tubuh biasanya sudah mulai beradaptasi dengan pola puasa. Namun, warga Surabaya diimbau untuk tetap menjaga pola makan saat berbuka:
Demikian informasi jadwal buka puasa Surabaya hari ini, 27 Februari 2026. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah SWT.
Ingin tahu jadwal imsakiyah untuk Surabaya dan sekitarnya selama sebulan penuh Ramadan 2026? Klik saja artikel ini. Selamat menjalankan ibadah puasa dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. (I-2)
