Jadwal Buka Puasa Surabaya Hari ini 26 Februari 2026: Cek Waktu Maghrib 8 Ramadan

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
MEMASUKI hari ke-8 Ramadan 1447 Hijriah yang jatuh pada Kamis, 26 Februari 2026, umat Muslim di Kota Surabaya mulai bersiap menyambut waktu berbuka puasa. Berdasarkan data perhitungan resmi dari Kementerian Agama (Kemenag) RI, waktu berbuka puasa menjadi informasi yang paling dicari warga Kota Pahlawan hari ini.
Waktu Maghrib di Surabaya hari ini jatuh pada pukul 17.53 WIB. Kumandang azan pada jam tersebut menjadi penanda resmi bagi masyarakat untuk membatalkan puasa setelah seharian menahan lapar dan dahaga.
|Ibadah
|Waktu (WIB)
|Imsak
|04:08
|Subuh
|04:18
|Dzuhur
|11:46
|Ashar
|14:49
|MAGHRIB (BUKA)
|17:53
|Isya
|19:03
Selain memperhatikan waktu Maghrib, BMKG Juanda memberikan peringatan terkait kondisi cuaca di Surabaya. Pada sore hingga menjelang malam hari, wilayah Surabaya diprakirakan akan diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang.
Kondisi ini perlu diantisipasi oleh warga yang berencana melakukan aktivitas di luar ruangan atau menghadiri agenda buka puasa bersama (bukber). Suhu udara berkisar antara 24-31 derajat Celsius dengan kelembapan tinggi mencapai 95%.
Sesuai dengan anjuran agama, umat Islam disarankan untuk menyegerakan berbuka puasa begitu waktu Maghrib tiba. Diawali dengan membaca doa buka puasa dan mengonsumsi makanan ringan atau minuman manis seperti kurma dan air putih sebelum melanjutkan dengan salat Maghrib berjamaah.
Informasi jadwal imsakiyah dan buka puasa ini diharapkan dapat membantu warga Surabaya dalam mengatur jadwal ibadah dan aktivitas sepanjang hari kedelapan Ramadan 2026 ini.
Ingin tahu jadwal imsakiyah untuk Surabaya dan sekitarnya selama sebulan penuh Ramadan 2026? Klik saja artikel ini. Selamat menjalankan ibadah puasa dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. (I-2)
Cek jadwal buka puasa Surabaya hari ini Senin, 9 Maret 2026. Maghrib pukul 17.48 WIB. Lengkap dengan doa buka puasa dan jadwal imsakiyah.
Jadwal buka puasa (Maghrib) Surabaya hari ini, Selasa 3 Maret 2026 jatuh pada pukul 17.51 WIB. Cek jadwal lengkap imsakiyah Ramadhan 1447 H di sini.
Jadwal Maghrib dan buka puasa Surabaya hari ini, Rabu 25 Februari 2026. Cek waktu imsakiyah dan jadwal salat lengkap wilayah Jawa Timur di sini.
Cek jadwal buka puasa Surabaya hari ini, Minggu 22 Februari 2026 (4 Ramadan 1447 H). Lengkap dengan waktu Maghrib, Isya, dan jadwal Imsakiyah terbaru.
Cek jadwal buka puasa Surabaya hari ini, Kamis 19 Februari 2026 (1 Ramadan 1447 H). Lengkap dengan waktu Maghrib, Imsak, dan doa berbuka puasa.
Cek jadwal buka puasa Surabaya hari ini Senin, 9 Maret 2026. Maghrib pukul 17.48 WIB. Lengkap dengan doa buka puasa dan jadwal imsakiyah.
Simak jadwal Maghrib dan buka puasa di Kota Surabaya hari ini, Jumat 6 Maret 2026 (16 Ramadan 1447 H). Lengkap dengan jadwal Imsakiyah dan doa buka puasa.
Cek jadwal Maghrib Surabaya hari ini, Kamis 5 Maret 2026 (15 Ramadan 1447 H). Lengkap dengan jadwal Imsakiyah, Subuh, dan doa buka puasa resmi Kemenag.
Cek jadwal Maghrib Surabaya hari ini Rabu, 4 Maret 2026 (14 Ramadan 1447 H). Lengkap dengan waktu Imsak, Subuh, dan jadwal sholat Kemenag terbaru.
Cek jadwal buka puasa Surabaya hari ini Senin 2 Maret 2026 (12 Ramadan 1447 H). Waktu Maghrib jatuh pada pukul 17:51 WIB menurut data resmi Kemenag.
Jadwal Imsak dan Subuh di Surabaya hari ini, Senin 2 Maret 2026 (12 Ramadan 1447 H). Cek waktu sholat lengkap dan doa niat puasa di sini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved