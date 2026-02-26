Jadwal Buka Puasa Surabaya Hari ini 26 Februari 2026: Cek Waktu Maghrib 8 Ramadan

Ilustrasi.(Freepik)

MEMASUKI hari ke-8 Ramadan 1447 Hijriah yang jatuh pada Kamis, 26 Februari 2026, umat Muslim di Kota Surabaya mulai bersiap menyambut waktu berbuka puasa. Berdasarkan data perhitungan resmi dari Kementerian Agama (Kemenag) RI, waktu berbuka puasa menjadi informasi yang paling dicari warga Kota Pahlawan hari ini.

Waktu Maghrib di Surabaya hari ini jatuh pada pukul 17.53 WIB. Kumandang azan pada jam tersebut menjadi penanda resmi bagi masyarakat untuk membatalkan puasa setelah seharian menahan lapar dan dahaga.

Tabel Jadwal Imsakiyah Surabaya - 26 Februari 2026 Ibadah Waktu (WIB) Imsak 04:08 Subuh 04:18 Dzuhur 11:46 Ashar 14:49 MAGHRIB (BUKA) 17:53 Isya 19:03

Waspada Potensi Hujan Saat Waktu Berbuka

Selain memperhatikan waktu Maghrib, BMKG Juanda memberikan peringatan terkait kondisi cuaca di Surabaya. Pada sore hingga menjelang malam hari, wilayah Surabaya diprakirakan akan diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang.

Kondisi ini perlu diantisipasi oleh warga yang berencana melakukan aktivitas di luar ruangan atau menghadiri agenda buka puasa bersama (bukber). Suhu udara berkisar antara 24-31 derajat Celsius dengan kelembapan tinggi mencapai 95%.

Anjuran Berbuka Puasa Sesuai Sunah

Sesuai dengan anjuran agama, umat Islam disarankan untuk menyegerakan berbuka puasa begitu waktu Maghrib tiba. Diawali dengan membaca doa buka puasa dan mengonsumsi makanan ringan atau minuman manis seperti kurma dan air putih sebelum melanjutkan dengan salat Maghrib berjamaah.

Informasi jadwal imsakiyah dan buka puasa ini diharapkan dapat membantu warga Surabaya dalam mengatur jadwal ibadah dan aktivitas sepanjang hari kedelapan Ramadan 2026 ini.

Ingin tahu jadwal imsakiyah untuk Surabaya dan sekitarnya selama sebulan penuh Ramadan 2026? Klik saja artikel ini. Selamat menjalankan ibadah puasa dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. (I-2)