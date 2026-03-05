Jadwal Maghrib Surabaya Hari ini: Kamis, 5 Maret 2026 (15 Ramadan 1447)

Headline
MEMASUKI pertengahan bulan suci Ramadan 1447 H, ketepatan waktu berbuka puasa dan salat lima waktu menjadi panduan penting bagi umat Muslim di Kota Surabaya. Berikut jadwal lengkap Imsakiyah dan waktu Maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya pada hari ini.
|Ibadah
|Waktu (WIB)
|Imsak
|04:09
|Subuh
|04:19
|Zuhur
|11:44
|Asar
|14:47
|Maghrib (Buka Puasa)
|17:50
|Isya
|18:59
Waktu Maghrib di Surabaya pada 5 Maret 2026 jatuh pada pukul 17:49 WIB. Penentuan waktu ini didasarkan pada data astronomis resmi dari Kementerian Agama RI untuk koordinat Kota Surabaya. Mengingat adanya perbedaan waktu beberapa menit antar daerah, warga di wilayah penyangga seperti Sidoarjo dan Gresik disarankan untuk tetap memantau kumandang azan di masjid setempat.
Sesuai tuntunan, umat Muslim dianjurkan membaca doa saat berbuka. Berikut adalah salah satu doa yang umum diamalkan:
"Allahumma laka shumtu wa bika aamantu wa 'ala rizqika afthartu birahmatika yaa arhamar raahimiin."
Artinya: "Ya Allah, untuk-Mu aku berpuasa, dan kepada-Mu aku beriman, dan dengan rezeki-Mu aku berbuka, dengan rahmat-Mu, wahai Dzat yang Paling Penyayang."
Ingin tahu jadwal imsakiyah untuk Surabaya dan sekitarnya selama sebulan penuh Ramadan 2026? Klik saja artikel ini.
Demikian informasi mengenai jadwal Maghrib dan buka puasa untuk wilayah Surabaya hari ini. Semoga ibadah puasa kita di hari ke-15 Ramadan ini diterima oleh Allah SWT. (I-2)
