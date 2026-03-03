Jadwal Maghrib Surabaya Selasa 3 Maret 2026 Buka Puasa 13 Ramadan 1447

Ilustrasi.(Freepik)

MEMASUKI hari ke-13 Ramadhan 1447 Hijriah yang jatuh pada Selasa, 3 Maret 2026, ketepatan waktu berbuka puasa menjadi hal yang sangat diperhatikan oleh umat Muslim di Kota Surabaya. Berdasarkan data resmi dari Kementerian Agama (Kemenag), waktu Maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya mengalami konsistensi waktu dibandingkan hari sebelumnya.

Waktu Buka Puasa (Maghrib) Surabaya & Sekitarnya:

Selasa, 3 Maret 2026 / 13 Ramadhan 1447 H

17.51 WIB

Jadwal Salat Surabaya 3 Maret 2026

Berikut adalah jadwal lengkap waktu salat dan imsakiyah untuk wilayah Kota Surabaya pada hari ini:

Ibadah Waktu (WIB) Imsak 04.08 Subuh 04.18 Dzuhur 11.45 Ashar 14.46 Maghrib (Buka Puasa) 17.51 Isya 19.00

Doa Buka Puasa Ramadhan

Sesuai tuntunan Rasulullah SAW, berikut adalah doa berbuka puasa yang dapat dibaca saat azan Maghrib berkumandang:

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

"Dzahabaz zhama'u wabtallatil 'uruuqu, wa tsabatal ajru in syaa Allah."

Artinya: "Telah hilang rasa haus, dan urat-urat telah basah, serta pahala telah ditetapkan, insya Allah." (HR. Abu Daud).

Tips Berbuka untuk Warga Surabaya

Mengingat waktu Maghrib di Surabaya jatuh pada pukul 17.51 WIB, bagi warga yang masih berada di jalan raya seperti area Ahmad Yani atau Darmo, disarankan untuk menyiapkan air mineral dan kurma di kendaraan. Hindari berbuka langsung dengan porsi besar agar sistem pencernaan tidak kaget setelah berpuasa lebih dari 13 jam.

Ingin tahu jadwal imsakiyah untuk Surabaya dan sekitarnya selama sebulan penuh Ramadan 2026? Klik saja artikel ini. Selamat menjalankan ibadah puasa dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. (I-2)

Demikian jadwal buka puasa Surabaya hari ini 3 Maret 2026. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah SWT.