Jadwal Maghrib Surabaya Hari ini 4 Maret 2026 (14 Ramadan 1447 H)

UMAT Muslim di Kota Surabaya dan sekitarnya hari ini, Rabu (4/3/2026), memasuki hari ke-14 bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Mengetahui jadwal Maghrib yang akurat sangat penting sebagai panduan waktu berbuka puasa yang sah sesuai ketentuan Kementerian Agama RI.
|Ibadah
|Waktu (WIB)
|Imsak
|04:09
|Subuh
|04:19
|Zuhur
|11:44
|Asar
|14:46
|Maghrib (Buka Puasa)
|17:51
|Isya
|19:00
Jadwal ini berlaku untuk wilayah Kota Surabaya. Untuk wilayah penyangga seperti Sidoarjo dan Gresik, waktu Maghrib biasanya tidak berbeda jauh atau hanya berselisih sekitar 1 menit.
Bagi warga Surabaya yang akan berbuka, disarankan untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW dengan:
Ingin tahu jadwal imsakiyah untuk Surabaya dan sekitarnya selama sebulan penuh Ramadan 2026? Klik saja artikel ini.
Demikian informasi jadwal Maghrib Surabaya hari ini. Semoga ibadah puasa kita di hari ke-14 Ramadan 1447 H ini diterima oleh Allah SWT. (I-2)
