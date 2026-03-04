Jadwal Maghrib Surabaya Hari ini 4 Maret 2026 (14 Ramadan 1447 H)

Ilustrasi.(Freepik)

UMAT Muslim di Kota Surabaya dan sekitarnya hari ini, Rabu (4/3/2026), memasuki hari ke-14 bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Mengetahui jadwal Maghrib yang akurat sangat penting sebagai panduan waktu berbuka puasa yang sah sesuai ketentuan Kementerian Agama RI.

Penting: Waktu Maghrib untuk wilayah Kota Surabaya dan sekitarnya hari ini adalah pukul 17:51 WIB.

Tabel Jadwal Imsakiyah Surabaya 4 Maret 2026

Ibadah Waktu (WIB) Imsak 04:09 Subuh 04:19 Zuhur 11:44 Asar 14:46 Maghrib (Buka Puasa) 17:51 Isya 19:00

Jadwal ini berlaku untuk wilayah Kota Surabaya. Untuk wilayah penyangga seperti Sidoarjo dan Gresik, waktu Maghrib biasanya tidak berbeda jauh atau hanya berselisih sekitar 1 menit.

Tips Berbuka Puasa Sesuai Sunnah

Bagi warga Surabaya yang akan berbuka, disarankan untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW dengan:

Menyegerakan berbuka saat waktu Maghrib tiba.

Membatalkan puasa dengan kurma atau air putih terlebih dahulu sebelum makan berat.

Membaca doa buka puasa sebagai bentuk rasa syukur.

Demikian informasi jadwal Maghrib Surabaya hari ini. Semoga ibadah puasa kita di hari ke-14 Ramadan 1447 H ini diterima oleh Allah SWT. (I-2)