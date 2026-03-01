Jadwal Imsak dan Subuh Surabaya 2 Maret 2026 (12 Ramadan 1447 H)

Ilustrasi.(Freepik)

MEMASUKI hari ke-12 bulan suci Ramadan 1447 Hijriah yang jatuh pada Senin, 2 Maret 2026, umat Muslim di Kota Surabaya dan sekitarnya perlu memperhatikan perubahan waktu imsakiyah. Mengetahui jadwal presisi sangat penting agar durasi sahur dapat diatur dengan maksimal sesuai sunnah Rasulullah SAW untuk mengakhirkan sahur.

Jadwal Imsakiyah Kota Surabaya: Senin, 2 Maret 2026

Berdasarkan data resmi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, berikut jadwal lengkap untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya:

Ibadah Waktu (WIB) IMSAK 04:08 SUBUH 04:18 Terbit 05:31 Dzuhur 11:45 Ashar 14:45 MAGHRIB (Buka Puasa) 17:51 Isya 19:01

Niat Puasa Ramadan

Jangan lupa untuk melafalkan niat puasa pada malam hari atau saat sahur sebelum waktu imsak tiba:

"Nawaitu shauma ghadin 'an ada'i fardhi syahri Ramadhana hadzihis sanati lillahi ta'ala."

Artinya: "Aku niat berpuasa esok hari untuk menunaikan kewajiban puasa bulan Ramadan tahun ini, karena Allah Ta'ala."

Keutamaan Fase Maghfirah (10 Hari Kedua)

Hari ke-12 Ramadan termasuk dalam fase kedua, yaitu fase ampunan (Maghfirah). Pada periode ini, umat Islam dianjurkan untuk lebih intensif memohon ampunan kepada Allah SWT. Selain menjaga waktu sholat tepat waktu, memperbanyak sedekah dan membaca Al-Qur'an di sela aktivitas kerja sangat disarankan bagi warga Surabaya agar keberkahan Ramadan tetap terjaga.

Checklist Persiapan Sahur

Bangun lebih awal (sekitar pukul 03:15 WIB) agar tidak terburu-buru.

Minum air putih minimal 2-3 gelas saat sahur untuk mencegah dehidrasi.

Konsumsi buah-buahan seperti kurma atau pisang untuk asupan kalium.

Berhenti makan saat masuk waktu Imsak (04:08 WIB) sebagai bentuk kehati-hatian sebelum Subuh.

People Also Ask

Berapa menit jarak Imsak ke Subuh?

Jarak antara waktu Imsak dan Subuh di Indonesia, termasuk Surabaya, umumnya adalah 10 menit. Waktu ini digunakan untuk bersiap-siap dan membersihkan diri sebelum azan Subuh berkumandang.

Apakah boleh makan saat azan Subuh?

Batas akhir makan sahur adalah terbitnya fajar shadiq yang ditandai dengan azan Subuh. Jika azan sudah berkumandang, maka aktivitas makan dan minum harus segera dihentikan.

Ingin tahu jadwal imsakiyah untuk Surabaya dan sekitarnya selama sebulan penuh Ramadan 2026? Klik saja artikel ini. Selamat menjalankan ibadah puasa dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. (I-2)